Эксперты Кудрина предложили переложить на граждан часть расходов на медицину
22 февраля 2018 21:06
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«В силу прогнозируемого исключительно быстрого обновления медицинских технологий государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе», — поясняют эту необходимость авторы исследования.
Эксперты ЦСР не предлагают отказываться от государственного финансирования. Они подчеркивают, что госрасходы на здравоохранение должны вырасти с 3,2% ВВП в 2016 году до 5% в 2035-м, но этого все равно будет мало, необходимо «разумное объединение усилий государства, работодателей и платежеспособной части граждан». Льготы для наиболее нуждающихся граждан должны быть сохранены, подчеркивают исследователи.
В случае если система софинансирования не будет выстроена официально, она останется «в тени», поскольку уже сейчас россиянам приходится платить за медицинскую помощь, в том числе за формально бесплатные услуги.
В частности, по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики, в 2016 году 15% граждан доплачивали за полученную медицинскую помощь.
Если система софинансирования не будет выстроена, Россия серьезно отстанет от развитых стран в сфере здравоохранения, указывают авторы доклада, которое быстро замещает военную сферу в качестве главной площадки технического прогресса в мире: «Новые медицинские и информационные технологии (молекулярно-генетическая диагностика, биоинформационный анализ геномных и биомаркерных данных, генная терапия, регенеративная медицина, клеточная инженерия, создание биопрепаратов, генно-инженерных вакцин и таргетных лекарственных средств, неинвазивная персональная телемедицина, системы поддержки принятия медицинских решений и др.) создают новые рынки продуктов и услуг индустрии здоровья». Отстать в этом направлении — значит обречь страну на утрату статуса великой державы, подчеркивают в ЦСР.
Часть исследования посвящена новым целевым показателям, которые необходимо внедрить в российской системе здравоохранения. Помимо ожидаемой продолжительности жизни необходимо также использовать показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни и индекс активного долголетия, полагают в ЦСР.
Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни (Healthy Life Expectancy), используемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показывает количество лет, которые человек живет без хронических заболеваний. По данным ВОЗ, в России этот показатель находится на уровне 64,3 года. Это 104-е место в мире, указывают в ЦСР (на первом — Япония, 74,9 года). «Сохраняя миссию оказания гражданам помощи при заболеваниях, здравоохранение должно в большей мере обеспечивать их предотвращение и сохранять здоровье граждан, тем самым содействуя максимизации отдачи от человеческого капитала и усилению экономического и политического веса нашей страны», — подчеркивают эксперты.
Индекс активного долголетия (Active Ageing Index) рассчитывается Европейской экономической комиссией ООН. Он учитывает четыре фактора: занятость на рынке труда, участие в жизни общества, независимая, здоровая и безопасная жизнь и создание благоприятных условий для активного долголетия. По этому показателю Россия находится на 22-м месте в сравнении со странами Евросоюза (на первом месте — Швеция с 44,9 балла).
В ЦСР надеются, что к 2035 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России вырастет до 81 года, а индекс активного долголетия — до 48 с нынешних 31,8. Для этого медицина в стране должна строиться по «принципу четырех П», указывают исследователи. Это означает: выявление предрасположенности к развитию заболеваний (П1 — предикция); предотвращение появления заболеваний (П2 — превентивность); индивидуальный подход к каждому пациенту (П3 — персонализация) и мотивированное участие пациента в профилактике заболеваний (П4 — партисипативность).
О переходе России к такой системе рассказывал в январе на Гайдаровском форуме заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.
РБК ожидает ответа от пресс-службы Минздрава.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович не согласна с выводами экспертов ЦСР. «Карманы граждан — это последний источник, к которому нужно обращаться», — говорит она.
По мнению Попович, приоритетная задача — разобраться с эффективностью использования нынешнего бюджета российского здравоохранения. «Существует масса зон неэффективности, через которые эти деньги утекают», — говорит она.
Вводить систему соплатежей от населения можно только с согласия общества, считает директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. По его мнению, население не должно платить за медуслуги больше, чем платит сейчас. «Нужно навести порядок с теневым оборотом в государственной системе здравоохранения и дать возможность развиваться программам добровольного медицинского страхования», — утверждает эксперт.
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