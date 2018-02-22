Эксперты Кудрина предложили переложить на граждан часть расходов на медицину

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Инсулинпродуцирующие клетки, созданные на основе стволовых клеток, позволяют заместить клетки поджелудочной железы, которые поражает диабет. Благодаря клеткам, люди с сахарным диабетом второго типа смогут отказаться от постоянного введения инсулина.
Российские ученые создали инсулинопродуцирующие клетки, позволяющие бороться с сахарным диабетом, заявила Вероника Скворцова
Всего за время действия «дачной амнистии» упрощенную регистрацию прошло более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.
Госдума единогласно и без обсуждений продлила «дачную амнистию» до 2020 года
Регламент процедуры ужесточили: теперь будет запрещено ездить без аптечки, покрывать пленкой фары, устанавливать шины с шипами только на ведущую ось.
С 22 февраля в России вступают новые правила прохождения техосмотра автомобилей
Установить скульптуру планируют в мае на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького.
Стало известно, кто оплатил создание новой самарской достопримечательности — памятник Алабину
Финальные игры «Золотой шайбы» состоялись в областной столице на этой неделе.
В Самаре состоялось награждение призеров областного этапа всероссийского турнира по хоккею "Золотая шайба"
Ведется переустройство водопроводной линии, устанавливается наружное освещение, тротуары и бордюрные камни.
В Самаре завершается реконструкция Заводского шоссе на участке от улицы Авроры до 22 Партсъезда
Часы строятся глубоко в горе в западном Техасе.
Создатель Amazon начал строить часы, которые будут идти без вмешательства человека десять тысяч лет
Самарская теннисистка Анастасия Гурьева стала серебряным призером зимнего Первенства Европы
Самарская теннисистка Анастасия Гурьева стала серебряным призером зимнего Первенства Европы
сегодня  Пятница, 23 февраля, 07:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -21 °C, Тольятти  -23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/02:
USD 56.76
0.11
EUR 69.63
-0.18
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Эксперты Кудрина предложили переложить на граждан часть расходов на медицину

22 февраля 2018 21:06
206
Российская система здравоохранения безнадежно отстанет от мировых тенденций без дополнительного финансирования, считают эксперты ЦСР. Ради решения этой задачи они предлагают сделать медицину частично платной для населения.
Как сообщает РБК, для развития системы здравоохранения власти должны увеличить ее финансирование и ввести систему соплатежей от населения, следует из доклада «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени» Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина на тему (есть у РБК).

«В силу прогнозируемого исключительно быстрого обновления медицинских технологий государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе», — поясняют эту необходимость авторы исследования.

Эксперты ЦСР не предлагают отказываться от государственного финансирования. Они подчеркивают, что госрасходы на здравоохранение должны вырасти с 3,2% ВВП в 2016 году до 5% в 2035-м, но этого все равно будет мало, необходимо ​«разумное объединение усилий государства, работодателей и платежеспособной части граждан». Льготы для наиболее нуждающихся граждан должны быть сохранены, подчеркивают исследователи.

В случае если система софинансирования не будет выстроена официально, она останется «в тени», поскольку уже сейчас россиянам приходится платить за медицинскую помощь, в том числе за формально бесплатные услуги.

В частности, по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики, в 2016 году 15% граждан доплачивали за полученную медицинскую помощь.

Если система софинансирования не будет выстроена, Россия серьезно отстанет от развитых стран в сфере здравоохранения, указывают авторы доклада, которое быстро замещает военную сферу в качестве главной площадки технического прогресса в мире: «Новые медицинские и информационные технологии (молекулярно-генетическая диагностика, биоинформационный анализ геномных и биомаркерных данных, генная терапия, регенеративная медицина, клеточная инженерия, создание биопрепаратов, генно-инженерных вакцин и таргетных лекарственных средств, неинвазивная персональная телемедицина, системы поддержки принятия медицинских решений и др.) создают новые рынки продуктов и услуг индустрии здоровья». Отстать в этом направлении — значит обречь страну на утрату статуса великой державы, подчеркивают в ЦСР.

Часть исследования посвящена новым целевым показателям, которые необходимо внедрить в российской системе здравоохранения. Помимо ожидаемой продолжительности жизни необходимо также использовать показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни и индекс активного долголетия, полагают в ЦСР.

Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни (Healthy Life Expectancy), используемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показывает количество лет, которые человек живет без хронических заболеваний. По данным ВОЗ, в России этот показатель находится на уровне 64,3 года. Это 104-е место в мире, указывают в ЦСР (на первом — Япония, 74,9 года). «Сохраняя миссию оказания гражданам помощи при заболеваниях, здравоохранение должно в большей мере обеспечивать их предотвращение и сохранять здоровье граждан, тем самым содействуя максимизации отдачи от человеческого капитала и усилению экономического и политического веса нашей страны», — подчеркивают эксперты.

Индекс активного долголетия (Active Ageing Index) рассчитывается Европейской экономической комиссией ООН. Он учитывает четыре фактора: занятость на рынке труда, участие в жизни общества, независимая, здоровая и безопасная жизнь и создание благоприятных условий для активного долголетия. По этому показателю Россия находится на 22-м месте в сравнении со странами Евросоюза (на первом месте — Швеция с 44,9 балла).

В ЦСР надеются, что к 2035 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России вырастет до 81 года, а индекс активного долголетия — до 48 с нынешних 31,8. Для этого медицина в стране должна строиться по «принципу четырех П», указывают исследователи. Это означает: выявление предрасположенности к развитию заболеваний (П1 — предикция); предотвращение появления заболеваний (П2 — превентивность); индивидуальный подход к каждому пациенту (П3 — персонализация) и мотивированное участие пациента в профилактике заболеваний (П4 — партисипативность).

О переходе России к такой системе рассказывал ​в январе на Гайдаровском форуме заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

РБК ожидает ответа от пресс-службы Минздрава.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович не согласна с выводами экспертов ЦСР. «Карманы граждан — это последний источник, к которому нужно обращаться», — говорит она.

По мнению Попович, приоритетная задача — разобраться с эффективностью использования нынешнего бюджета российского здравоохранения. «Существует масса зон неэффективности, через которые эти деньги утекают», — говорит она.

Вводить систему соплатежей от населения можно только с согласия общества, считает директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. По его мнению, население не должно платить за медуслуги больше, чем платит сейчас. «Нужно навести порядок с теневым оборотом в государственной системе здравоохранения и дать возможность развиваться программам добровольного медицинского страхования», — утверждает эксперт.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 февраля 2018  23:46
Всего за время действия «дачной амнистии» упрощенную регистрацию прошло более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.
Госдума единогласно и без обсуждений продлила «дачную амнистию» до 2020 года
Всего за время действия «дачной амнистии» упрощенную регистрацию прошло более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн... Социум
349
22 февраля 2018  23:36
Регламент процедуры ужесточили: теперь будет запрещено ездить без аптечки, покрывать пленкой фары, устанавливать шины с шипами только на ведущую ось.
С 22 февраля в России вступают новые правила прохождения техосмотра автомобилей
Регламент процедуры ужесточили: теперь будет запрещено ездить без аптечки, покрывать пленкой фары, устанавливать шины с шипами только на ведущую ось.   Социум
363
22 февраля 2018  21:50
Только 14% россиян настроены оптимистично и считают, что этот год принесет экономическое процветание.
Согласно результатам опроса, доля «экономических пессимистов» в России составляет 30%
 Только 14% россиян настроены оптимистично и считают, что этот год принесет экономическое процветание.   Социум
239
Весь список

Здравоохранение
22 февраля 2018  23:51
Инсулинпродуцирующие клетки, созданные на основе стволовых клеток, позволяют заместить клетки поджелудочной железы, которые поражает диабет. Благодаря клеткам, люди с сахарным диабетом второго типа смогут отказаться от постоянного введения инсулина.
Российские ученые создали инсулинопродуцирующие клетки, позволяющие бороться с сахарным диабетом, заявила Вероника Скворцова
Инсулинпродуцирующие клетки, созданные на основе стволовых клеток, позволяют заместить клетки поджелудочной железы, которые поражает диабет. Благодаря клеткам,... Здравоохранение
348
22 февраля 2018  20:17
Такие лекарства запрещены для розницы и могут использоваться только в больницах. При их самостоятельном применении не исключен летальный исход, указывает эксперт.
Росздравнадзор выявил 56 аптек, продававших препараты для абортов
Такие лекарства запрещены для розницы и могут использоваться только в больницах. При их самостоятельном применении не исключен летальный исход, указывает... Здравоохранение
204
21 февраля 2018  15:43
В больнице в настоящее время находятся три магнитно-резонансных томографа. Один из них с 2014 года находится в неисправном состоянии и признан не подлежащим ремонту. Два других МРТ, не соответствующие техническим требованиям, признаны вещественными доказа
Ольга Гальцова обратила внимание на ситуацию, которая сложилась в больнице Пирогова
В больнице в настоящее время находятся три магнитно-резонансных томографа. Один из них с 2014 года находится в неисправном состоянии и признан не подлежащим... Здравоохранение
560
Весь список
Новости медицины
22 февраля 2018  19:32
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
 Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться.  Новости медицины
45
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
200
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
453
Весь список
Туризм
19 февраля 2018  19:20
Самарская область попала в топ-30 регионов туризма в России в 2017 году
Самарская область попала в топ-30 регионов туризма в России в 2017 году
  Туризм
581
15 февраля 2018  13:14
Минфин поддержал право регионов на введение туристического сбора
Минфин поддержал право регионов на введение туристического сбора
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
283
8 февраля 2018  09:58
В Самаре пройдет Региональный туристский форум
В Самаре пройдет Региональный туристский форум
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
440
Весь список
Образование
22 февраля 2018  09:46
В Самаре назревает дефицит мест в школах.
В Самаре назревает дефицит мест в школах
Около 6 тысяч родителей ждут второй волны, чтобы отдать своего ребенка в нужное им учебное заведение. Образование
197
21 февраля 2018  20:55
Статистические данные свидетельствуют о ежегодном увеличении численности обучающихся в школах Самары более чем на 4000 человек.
В Департаменте образования Самары признали, что в школах города существует дефицит учебных мест
Статистические данные свидетельствуют о ежегодном увеличении численности обучающихся в школах Самары более чем на 4000 человек.  Образование
485
21 февраля 2018  15:26
До 28 февраля акция пройдет во всех территориальных управлениях области. Сдать «ЕГЭ для родителей» смогут депутаты, представители администраций и родители выпускников.
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошёл в Тольятти
До 28 февраля акция пройдет во всех территориальных управлениях области. Сдать «ЕГЭ для родителей» смогут депутаты, представители администраций и родители... Образование
300
Весь список

Культура
22 февраля 2018  09:39
Гала-концерт V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» пройдет в Самаре
Гала-концерт V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» пройдет в Самаре
Будет присуждено Гран-При Фестиваля. Культура
195
20 февраля 2018  13:23
Самарская кирха приглашает на органный концерт Прозвучат известные и малознакомые произведения эпохи барокко в жанре токкаты.
Самарская кирха приглашает на органный концерт
Прозвучат известные и малознакомые произведения эпохи барокко в жанре токкаты. Культура
335
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1281
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
275
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
627
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
612
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
475
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
421
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
874
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
646
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
688
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2033
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1282
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
568
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3695
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2122
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2561
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2456
Весь список

Мероприятия
В Самаре завершился робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2018»
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает на концерт и мастер-класс по кавказским танцам
В Тольятти прошел Всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью
Весь список
Популярное
за сегодня

Российские ученые создали инсулинопродуцирующие клетки, позволяющие бороться с сахарным диабетом, заявила Вероника Скворцова

207

МЧС: В Самарской области ожидается аномально холодная погода

197

Госдума единогласно и без обсуждений продлила «дачную амнистию» до 2020 года

197
за неделю

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

3151

В Самаре состоялось торжественное открытие сервиса поминутной аренды автомобилей

1714
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда