Я нашел ошибку
Главные новости: 
Главный часовщик страны, начальник Службы времени Астрономического института им. Штернберга Евгений Федосеев пояснил, что новый год начинается с первых звуков перезвона, перед боем курантов.
Тайна кремлёвских курантов. С какого удара начинается Новый год
Смартфоны китайского бренда Xiaomi покупали в полтора раза чаще, чем телефоны других производителей.
Эксперты: Россияне заинтересованы в iPhone, но покупают китайские смартфоны
Бабушка девочки рассказала, что они вместе опаздывали на поезд, но женщина оказалась на перроне слишком поздно.
Первоклассница из Петербурга в одиночку уехала на поезде к Деду Морозу
Это компании «Оди Тулинг», «Поволжский Пищевой Комбинат», «ИнжГеология», «СуперПринт», «Металл Трейд», «Валео Технолоджи Рус».
Еще 6 компаний станут резидентами ТОР Тольятти
Наиболее опасные в зимнее время участки - городские лестницы. Их расчищают особо тщательно.
В Самаре городские службы благоустройства не снижают темпа по уборке снега
Теперь можно не стоять в очередях для пополнения карты и перемещаться по городу с большим комфортом.
О том, что обновилось в функционале самарской транспортной карты
ООО «Дом радиорекламы» появилось в результате соглашения между «Газпром-медиа» и НСК.
В России создан единый продавец радиорекламы
О новогоднем настроение и необходимости не забывать о родственниках в Новый Год.
Красивое и очень доброе кино, снятое в предновогодней Самаре. Видео
сегодня  Пятница, 28 декабря, 03:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/12:
USD 68.88
-0.01
EUR 78.39
-0.13
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Эксперты: Россияне заинтересованы в iPhone, но покупают китайские смартфоны

27 декабря 2018 23:29
269
Смартфоны китайского бренда Xiaomi покупали в полтора раза чаще, чем телефоны других производителей.
В течение 2018 года россияне интересовались iPhone, но покупали смартфоны китайских брендов. Это следует из отчёта российского маркетплейса товаров из Китая Pandao, принадлежащего Mail.ru Group, передает life.ru.

Известно, что на маркетплейсе пользователи чаще искали смартфоны Apple, при это по продажам iPhone опередила техника китайского производителя Xiaomi. "Это говорит о том, что интерес россиян к Apple всё ещё высок, но выбор часто делается в пользу других брендов", — говорится в отчёте. По итогам года самым популярным товаром стал смартфон: например, пользователи покупали модели китайской компании Xiaomi в полтора раза чаще, чем другие.

Кроме смартфонов, на Pandao были популярны фитнес-браслеты, роботы-пылесосы и телевизоры китайских компаний. В исследовании отмечается, что активнее всего на маркетплейсе вели себя жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Краснодара. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 декабря 2018  23:41
Главный часовщик страны, начальник Службы времени Астрономического института им. Штернберга Евгений Федосеев пояснил, что новый год начинается с первых звуков перезвона, перед боем курантов.
Тайна кремлёвских курантов. С какого удара начинается Новый год
Главный часовщик страны, начальник Службы времени Астрономического института им. Штернберга Евгений Федосеев пояснил, что новый год начинается с первых звуков... Социум
282
27 декабря 2018  23:29
Смартфоны китайского бренда Xiaomi покупали в полтора раза чаще, чем телефоны других производителей.
Эксперты: Россияне заинтересованы в iPhone, но покупают китайские смартфоны
Смартфоны китайского бренда Xiaomi покупали в полтора раза чаще, чем телефоны других производителей.  Социум
267
27 декабря 2018  23:19
Бабушка девочки рассказала, что они вместе опаздывали на поезд, но женщина оказалась на перроне слишком поздно.
Первоклассница из Петербурга в одиночку уехала на поезде к Деду Морозу
Бабушка девочки рассказала, что они вместе опаздывали на поезд, но женщина оказалась на перроне слишком поздно.  Социум
251
Весь список

Здравоохранение
26 декабря 2018  15:34
За год в Самарской области открыто шесть медорганизаций и подразделений. Спадёт ли темп ввода новых объектов в 2019 году?
Изменения в сфере здравоохранения в Самарской области можно охарактеризовать словом «обновление»
За год в Самарской области открыто шесть медорганизаций и подразделений. Спадёт ли темп ввода новых объектов в 2019 году?   Здравоохранение
289
26 декабря 2018  13:40
Самарские диабетики требуют инсулин от минздрава через соцсети
Самарские диабетики требуют инсулин от минздрава через соцсети
Новый пикет запланирован ими уже на сегодня, 26 декабря. Здравоохранение
242
25 декабря 2018  14:31
При выдаче концентраторов врачи (пульмонолог и реаниматолог) и инженер по медицинскому оборудованию проводят подробный инструктаж для пациентов и их родственников.
Пациенты с нарушением функции дыхания получают необходимые аппараты для использования на дому
При выдаче концентраторов врачи (пульмонолог и реаниматолог) и инженер по медицинскому оборудованию проводят подробный инструктаж для пациентов и их... Здравоохранение
273
Весь список
Новости медицины
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
100
18 декабря 2018  17:39
УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
 Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий.  Новости медицины
198
17 декабря 2018  18:16
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
 Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение.  Новости медицины
228
Весь список
Туризм
27 декабря 2018  12:51
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
235
21 декабря 2018  10:48
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
240
20 декабря 2018  14:01
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
381
Весь список
Образование
27 декабря 2018  12:02
На собеседовании по русскому языку девятиклассников обещают выслушивать до конца
На собеседовании по русскому языку девятиклассников обещают выслушивать до конца
Апробация процедуры уже состоялась. Образование
227
26 декабря 2018  15:45
В России всего 6 университетов смогли получить столь высокую оценку зарубежных экспертов.
Самарскому университету присвоено 4 звезды QS Stars (рейтинговое агентство)
 В России всего 6 университетов смогли получить столь высокую оценку зарубежных экспертов. Образование
291
25 декабря 2018  12:49
Михаил Матвеев согласился быть профессором на 0,1 ставки в Самарском университете
Михаил Матвеев согласился быть профессором на 0,1 ставки в Самарском университете
Он приступит к работе с 9 января. Образование
254
Весь список

Культура
27 декабря 2018  11:49
На площади имени В.В.Куйбышева в новогоднюю ночь самарцев ждет богатая программа
На площади имени В.В.Куйбышева в новогоднюю ночь самарцев ждет богатая программа
Подготовлены выступления творческих коллективов, поздравления и красочный фейерверк. Культура
429
26 декабря 2018  22:45
Театр планируется построить с двумя сценами. Одна будет на 250 зрительских мест, другая - на 100 мест. Таким образом, новое здание театра
Александр Хинштейн обсудил с режиссером театра «Грань» Денисом Бокуразде строительство нового здания в сквере «Слава Труду»
Театр планируется построить с двумя сценами. Одна будет на 250 зрительских мест, другая - на 100 мест. Таким образом, новое здание театра "Грань" сможет принять в... Культура
241
26 декабря 2018  13:16
Дмитрий Медведев поздравил коллектив Сызранского драмтеатра
Дмитрий Медведев поздравил коллектив Сызранского драмтеатра
26 декабря исполняется 100 лет Сызранскому драматическому театру имени А.Н. Толстого. Культура
252
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
275
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
517
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
759
Весь список


Видео
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2894
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
278
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
326
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1942
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
778
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1196
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1275
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1122
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1484
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1863
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1994
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3224
Весь список

Мероприятия
Олег Бойко возложил цветы к памятнику «Российскому спасателю»
В Самаре инспекторы ГИБДД проведут акцию «Дед Мороз на страже дорог»
В лесопарке имени 60-летия Советской Власти состоится лыжная гонка "На призы Деда Мороза"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные