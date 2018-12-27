Эксперты: Россияне заинтересованы в iPhone, но покупают китайские смартфоны

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Известно, что на маркетплейсе пользователи чаще искали смартфоны Apple, при это по продажам iPhone опередила техника китайского производителя Xiaomi. "Это говорит о том, что интерес россиян к Apple всё ещё высок, но выбор часто делается в пользу других брендов", — говорится в отчёте. По итогам года самым популярным товаром стал смартфон: например, пользователи покупали модели китайской компании Xiaomi в полтора раза чаще, чем другие.Кроме смартфонов, на Pandao были популярны фитнес-браслеты, роботы-пылесосы и телевизоры китайских компаний. В исследовании отмечается, что активнее всего на маркетплейсе вели себя жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Краснодара.