Экспертиза показала, что задержанный за рулём игрок "Крыльев" Тигиев не был пьян

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— Проведённая по инициативе полиции экспертиза также не выявила в крови Тигиева наличия алкоголя, — приводит слова эксперта РИА "Новости".Сотрудники полиции задержали Тигиева 14 октября. Подозревалось, что игрок самарского клуба не только выпил перед тем, как сесть за руль, но и употребил запрещённые вещества.Фото: © VK/Ночной Патруль Самара