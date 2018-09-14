Экс-руководитель областного судебного департамента снизила свой земельный налог

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Как следует из документов на сайте областного суда, в собственности у экс-руководителя областного судебного департамента имеются три объекта капитального строительства. Это нежилые помещения площадью 279,3 кв.метра, 120,3 кв.метра и 52,6 кв.метра. Постановлением правительства Самарской области от 14 марта 2012 года их кадастровая стоимость утверждена в размере 17,9 млн руб., 7,8 млн руб. и 3,54 млн руб. соответственно. Летом 2018 года недвижимость оценил эксперт «АМД Консалитинг», и согласно выводам экспертизы, нежилые помещения стоят 11,588 млн руб., 2,126 млн руб. и 756,5 тыс. руб. соответственно. Собственница помещений обратилась в областной суд с административным иском, который недавно был удовлетворен.Лидия Вербицкая работала народным судьей, нотариусом, с 1993 по 1998 год возглавляла областную нотариальную палату. Затем она заняла должность начальника областного судебного департамента. С 2009 года по 2014 год Вербицкая работала председателем Октябрьского районного суда. Она является членом самарского отделения «Ассоциации юристов России» и общественной организации «Союз юристов Самарской области».