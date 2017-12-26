Экс-президент «Росгосстраха» ответил на обвинения в воровстве

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Хачатуров подчеркнул, что в команде менеджмента «Росгосстраха» были собраны «лучшие кадры на рынке». «Выходцы из этой самой «команды неумех» в том числе сегодня возглавляют страховые направления в ЦБ, Сбербанке и ВТБ», — заметил он.По словам бизнесмена, у компании не было «ни одной заемной копейки». «А чтобы украсть у самого себя, можно придумать гораздо более простой способ, нежели положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей вложений, чтобы построить компанию — лидера рынка во всех видах страхования», — подчеркнул Хачатуров.Экс-президент «Росгосстраха» убежден, что к финансовым проблемам страховой компании привели ошибки в госрегулировании рынка ОСАГО, а не плохой менеджмент. В частности, по его словам, «ядовитой пилюлей» стало распространение в 2013 году действия закона о защите прав потребителей на ОСАГО.«Одним документом разрушилась целая индустрия. Мы не могли предположить, что размер разрушений будет таким. Наша сильная сторона оказалась и нашей слабостью — огромный размер и доля рынка «Росгосстраха» в момент, когда тарифа ОСАГО стало не хватать, начали работать против нас», — объяснил Хачатуров.​В минувший понедельник президент ВТБ24 и будущий глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что стало причиной финансовых проблем страховой компании. По его мнению, «Росгосстрах» «погорел» из-за того, что, обладая уникальной позицией на рынке, «ухитрился в лице его собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет». Кроме того, заявил Задорнов, в компании «царило воровство сверху донизу».ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» вместе с другими его активами, включая «Росгосстрах», в конце августа. Как объяснил Центробанк, одной из причин, которая впоследствии привела к необходимости спасать «Открытие», стала попытка приобрести «Росгосстрах» — крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО. «Росгосстрах» стал триггером, который ускорил необходимость решения судьбы банка», — говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. ​О подготовке сделки с «Росгосстрахом» было объявлено в декабре 2016 года.Хачатуров работал в «Росгосстрахе» в должности президента компании до лета 2017 года. Затем из-за планов по объединению группы «Росгосстраха» и «ФК Открытие» он отошел от управления компанией, оставшись членом совета директоров.Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»