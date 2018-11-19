Экипаж первой российской лунной миссии может возглавить женщина
19 ноября 2018 23:39
122
— Вполне вероятно, что командиром экипажа [в высадке на Луну] будет женщина, — отметил Рогозин.
По его словам, у корпорации отсутствует гендерный подход. Глава "Роскосмоса" пояснил, что для данного поста важен профессионализм.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 ноября 2018 23:39
Глава "Роскосмоса" пояснил, что для данного поста важен профессионализм. Социум
113
19 ноября 2018 22:50
Если бы итоги подвели сегодня, то имя Сергея Королёва получил бы Курумоч (62%, на 14% больше, чем в Москве). Социум
166
19 ноября 2018 22:20
Исследователи выяснили, что пить много воды не так полезно для организма, как сообщалось ранее. Социум
326
Здравоохранение
19 ноября 2018 15:14
Специалисты СПИД-центра проведут встречи со студентами, расскажут, что такое ВИЧ, как можно и как нельзя заразиться вирусом. Здравоохранение
175
19 ноября 2018 10:49
Эксперты подчёркивают, что легче всего подхватить заразу, хватаясь за различные предметы руками. Здравоохранение
461
18 ноября 2018 21:50
По словам матери девушки, дочь хотела "чуть-чуть поправить носик". Здравоохранение
655
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
220
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
278
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
347
Туризм
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
332
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
522
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
421
Образование
18 ноября 2018 19:50
По её мнению, благодаря этому экзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы. Образование
602
14 ноября 2018 15:46
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
359
13 ноября 2018 10:46
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
281
Культура
17 ноября 2018 20:58
Форум подарил встречи с легендарными деятелями искусств, коллегами из других стран и регионов. Культура
616
16 ноября 2018 13:44
Экспозиция разместится в областной библиотеке. Культура
294
16 ноября 2018 11:44
Он основан на сказке «Приключения Чиполлино». Культура
232
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
252
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
610
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1650
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
398
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
375
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
851
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
927
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
887
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
923
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
772
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
786
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1195
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1560
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1614
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2744
Мероприятия