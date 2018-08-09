Экипаж экспедиции «от Балтики до Каспия» посетит Самару и проведет в городе экосубботник

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13 августа в 11.00 в яхт-клубе “Новая гавань” (ул. Молодогвардейский Спуск 2, Самара) состоится экосубботник.Начало — в 11.00. В ходе субботника общественные активисты, экологи, студенты и школьники проведут санитарную очистку прибрежной зоны реки Волга.После уборки участников субботника ждет сюрприз - жители города смогут совершить прогулку на уникальном экокатамаране на солнечных батареях.Мероприятие проводится по инициативе группы компаний “ЭкоВоз” и АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований».Регламент мероприятия11.00-11.15 – брифинг для волонтеров и участников субботника, рассказ о целях экспедиции.11.20-12.20 – субботник11.30 – пресс-подход12.30 – 14.00 – катание участников субботника на катамаранеЭкспедиция проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы, передают организаторы мероприятия.