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После этого она посетила несколько избирательных участков Тольятти и Ставропольского района. Екатерина Кузьмичева отметила традиционную активность сельчан на выборах.Обратила внимание на активность избирателей Тольятти. «В полдень 25,96% тольяттинцев уже проголосовали. Это хороший показатель. Он на 5% выше по сравнению с предыдущими выборами президента», – отметила Екатерина Кузьмичева.Тех, кто не проголосовал в первой половине дня, она пригласила на избирательные участки: «Чтобы благополучно жить в нашей стране, плодотворно реализовывать большие планы и задачи, нам сегодня нужно выбрать Президента для сильной, великой страны. В сложной международной обстановке, где мощная развивающаяся Россия является опасным конкурентом, мы должны доказать всему мирулегитимность нашей власти, а для этого обязательно нужно прийти на выборы!», сообщает пресс-служба "ЕР" - Самара.