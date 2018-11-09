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Эйнштейн предсказал ужасы нацизма за 11 лет до прихода Гитлера к власти

9 ноября 2018 23:16
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Эйнштейн предупреждал о растущих антисемитских настроениях в Германии ещё в 1922 году.
На портале phys.org опубликовано письмо немецкого физика Альберта Эйнштейна, в котором он высказывает опасения за судьбу Германии из-за растущих националистических и антисемитских настроений за 11 лет до прихода к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером, передает life.ru.


В опубликованном послании, написанном в 1922 году он предупреждает свою сестру об угрозе роста подобных настроений в немецком обществе и предсказывает события "Пивного путча" (попытка государственного переворота, которую Гитлер предпринял в 1923 году со своими соратниками. — Прим. Лайфа).

Эксперты полагают, что на Эйнштейна сильное впечатление произвели события в Италии, когда в 1922 году к власти пришёл Бенито Муссолини, о котором он также упоминает в письме. Кроме того, в том же году был убит глава МИД Веймарской республики еврей Вальтер Ратенау, что также могло повлиять на физика.

По словам директора проекта "Бумаги Эйнштейна" Зеева Розенкранца, найденное письмо не первое, в котором учёный предупреждает адресата о проблеме антисемитизма в Германии.

После прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году Эйнштейн навсегда покинул Германию, эмигрировав в США. 
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