Эйфелева башня открылась для туристов после двухдневной забастовки

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— Забастовка части персонала SETE завершена. Эйфелева башня вновь откроет свои двери для посетителей с завтрашнего утра. SETE ещё раз приносит свои извинения всем посетителям, которые оказались со вчерашнего дня перед закрытыми дверями, — говорится в заявлении компании.Также в компании подчеркнули, что те посетители башни, что купили билеты на 1 и 2 августа, когда проводилась забастовка, получат автоматическую полную компенсацию.Как ранее сообщал Лайф, забастовка работников Эйфелевой башни началась 1 августа. Причиной конфликта между работниками и администрацией башни стали условия посещения объекта туристами. В частности, речь идёт о том, что увеличились предпродажи билетов на определённые часы, а это привело к огромным очередям и перегрузке в работе персонала.