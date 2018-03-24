«Единая Россия» призвала извиниться депутата Фатиха Сибагатуллина, который назвал журналистов «слугами»
24 марта 2018 21:56
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«Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов «слугами». Она не имеет ничего общего с позицией «Единой России» и наших депутатов», — цитируется на сайте заявление Ревенко.
Ревенко пишет, что партия «Единая Россия» и депутаты фракции в Госдуме «всегда относились и относятся с исключительным уважением к журналистам». «Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества. И бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии «Единая Россия», — подчеркнул замсекретаря генсовета партии.
Он посоветовал тем, кто «этого не понимает» обращаться в генсовет «Единой России»: «Мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести».
«Никто не имеет права оскорблять журналистское сообщество. Это недопустимо!» — написал Ревенко в своем Facebook.
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Фатих Сибагатуллин заявил в связи со скандалом, связанным с сексуальными домогательствами депутата Леонида Слуцкого, что обвиняющие парламентария журналистки должны «прижать хвосты» и являются не «четвертой властью», а «слугами». «Госдума — высшая народная власть», — считает Сибагатуллин.
О том, что депутат Думы от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий приставал к журналисткам, сообщил в конце февраля телеканал «Дождь», не называя имен. Затем имена стали известны: это корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Слуцкий обвинения отвергает, а комиссия по этике не нашла нарушений в его поведении. В ответ на это несколько негосударственных СМИ, начиная с РБК, объявила полный или частичный информационный бойкот Госдуме и депутату Слуцкому.
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