«Единая Россия» отмечает день рождения Единым днем приема граждан
1 декабря 2018 12:42
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С утра свои двери для граждан распахнули все местные и региональные приемные по всей стране. В Центральной приемной в Москве в этот день одновременно работают сразу несколько площадок, куда граждане обращаются со своими вопросами. Встречи с населением проводят представители высшего уровня законодательной власти - депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
Год от года число обратившихся в приемные Председателя «Единой России» неуклонно растет, что говорит о доверии граждан к Партии. По итогам 2017 года в общественные приемные обратились 2 340 795 граждан. По состоянию на 27 ноября с начала года в приемные обратились около 2 млн человек.
Традиционно личный прием граждан 30 ноября провел Председатель Партии, председатель Правительства Дмитрий Медведев. Люди обращались к нему с наиболее резонансными вопросами и проблемами.
«За десять лет в Партию обратились более семи с лишним миллионов человек – по нашим подсчетам, 7 млн 700 тысяч человек. Люди приходят с разными темами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ. В результате вашего общения, моего общения, общения моих коллег, которые
присутствуют здесь и в других местах, мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы. Поэтому очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила. В этом случае конкретное обращение становится важным для большого количества людей», - сообщил накануне Медведев.
По словам секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, институт общественных приемных Партии это один из ключевых инструментов по разрешению проблем людей на местах. Это действенный механизм коммуникаций и обратной связи с людьми. За 4 дня в общественные приемные Председателя партии ЕР уже обратилось порядка 215 тысяч наших граждан. Ни один вопрос мы не оставим без внимания», - подчеркнул секретарь Генсовета Партии, передает пресс-службьа Самарского регионального отделения Партии "ЕР".
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