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Новости /  Общество /  Социум  

ЕДДС Самары: Дежурные администраций районов Самары

8 декабря 2017 16:41
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Единая дежурно-диспетчерская служба Самары сообщает в Твиттере: Дежурные администраций районов Самары (круглосуточно):

Железнодорожный – 3390150;
Кировский – 9950526;
Красноглинский – 9500313;
Куйбышевский – 3300554;
Ленинский – 3392775;
Октябрьский – 3345739;
Промышленный – 9950059;
Самарский – 3333953;
Советский – 2624621. 
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