Джонни Деппа не будет в новых "Пиратах Карибского моря"
27 октября 2018 14:24
103
Слухи о том, что Джонни Депп покинет проект, ходили уже давно. И вот теперь эту информацию подтвердил сценарист Стюарт Битти. По его словам, Депп был идеальным Джеком Воробьём, но он больше не вернётся к этой роли.
"Я думаю, он отлично справился. Именно он сделал своего персонажа таким знаменитым"
Стюарт Битти
Пока не ясно, каким именно образом создатели выведут Джека Воробья из сюжета. По одной из версий, главными героями новых фильмов станут дети персонажей Орландо Блума и Киры Найтли, а героя Джонни Деппа просто убьют.
Отметим, что причин для такого решения студии сразу несколько. Во-первых, Джонни Депп уже не так молод — главному пирату Голливуда стукнуло 55 лет. Во-вторых, последние фильмы с его участием не слишком успешны — пятая часть "Пиратов Карибского моря" собрала значительно меньше предыдущих. И, наконец, Джонни Депп и сам неоднократно заявлял, что устал от роли Джека Воробья.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 октября 2018 14:24
Пока не ясно, каким именно образом создатели выведут Джека Воробья из сюжета. Социум
102
27 октября 2018 14:01
Большинством голосов участников Большого Войскового Круга принято решение о назначении на должность войскового Атамана Волжского казачьего общества, сроком на... Социум
99
27 октября 2018 12:46
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо... Социум
99
Здравоохранение
25 октября 2018 15:32
Высокотехнологичная малоинвазивная методика, избавляющая от мучительных болей в спине и возвращающая пациентов к полноценной жизни, была освоена в Самарской... Здравоохранение
296
25 октября 2018 09:51
Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Здравоохранение
240
24 октября 2018 13:20
Уполномоченная организация в ближайшие дни развезет вакцину по поликлиникам губернии. Здравоохранение
255
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
189
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
156
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
231
Туризм
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
184
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
291
21 октября 2018 10:45
Исследование показало, что в одиночные поездки чаще отправляются мужчины: 79% против 21% у женщин. Туризм
350
Образование
25 октября 2018 13:48
Диссертации ученых вуза включат в базу наряду с работами Кинга и Цукерберга. Образование
176
24 октября 2018 13:01
Выставка продлится до 16 ноября. Образование
213
23 октября 2018 13:31
В течение года ребята имели возможность написать и издать книги о самых ярких событиях школьной жизни. Образование
207
Культура
26 октября 2018 10:50
В столицу актеры отправятся на осенних каникулах. Культура
163
26 октября 2018 09:33
Он участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень». Культура
182
25 октября 2018 14:01
Будет показан спектакль «Жанна». Культура
207
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
43
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
548
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1510
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
362
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
514
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
498
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
555
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
513
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
998
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
824
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1206
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1257
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2369
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1776
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1950
Мероприятия
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий