Джонни Деппа не будет в новых "Пиратах Карибского моря"

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Слухи о том, что Джонни Депп покинет проект, ходили уже давно. И вот теперь эту информацию подтвердил сценарист Стюарт Битти. По его словам, Депп был идеальным Джеком Воробьём, но он больше не вернётся к этой роли."Я думаю, он отлично справился. Именно он сделал своего персонажа таким знаменитым"Стюарт БиттиПока не ясно, каким именно образом создатели выведут Джека Воробья из сюжета. По одной из версий, главными героями новых фильмов станут дети персонажей Орландо Блума и Киры Найтли, а героя Джонни Деппа просто убьют.Отметим, что причин для такого решения студии сразу несколько. Во-первых, Джонни Депп уже не так молод — главному пирату Голливуда стукнуло 55 лет. Во-вторых, последние фильмы с его участием не слишком успешны — пятая часть "Пиратов Карибского моря" собрала значительно меньше предыдущих. И, наконец, Джонни Депп и сам неоднократно заявлял, что устал от роли Джека Воробья.Фото: соцсети