Джеймса Бонда могут убить в новом фильме

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По данным издания, убийство агента Её Величества может стать "эффектной концовкой" нового фильма, а также создать интригу, выживет герой на самом деле или же коронную фразу "Бонд. Джеймс Бонд" зритель услышит в последний раз.По данным некоторых СМИ, разногласия относительно столь серьёзного решения могли стать причиной ухода с поста режиссёра ленты Дэнни Бойла, который назвал эту идею "смехотворной".Кадр из фильма "007: Координаты „Скайфолл“. Фото: © Kinopoisk