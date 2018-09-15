Джамшут из "Нашей Раши" стал бомжом

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"Я хорошо жил в Москве, - рассказал Магдьяш в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". - У меня была однокомнатная квартира. Получил роль молчаливого Джамшута, который перевернул и наполнил мою жизнь. Был очень доволен. За съёмочный день получал одну тысячу долларов. Работал в проекте год. Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру. Собрал всё в баул, пошёл в банк, чтобы положить всё в ячейку, а потом купить себе двухкомнатную квартиру побольше".По пути в банк на звезду напали неизвестные. Валерия ударили железной трубой по голове, отобрали сумку со всеми деньгами. После больницы Магдьяш скитался по улицам и превратился в бомжа."Никому не рассказывал об этом. Но сейчас - один раз и на всю страну - расскажу. Я поехал в Кавминводы, оказался на вокзале. Приходили ночью охранники, полицейские, приносили мне бутерброды, горячий чай", - поведал актёр.Валерия нашла женщина, которая приехала в Минеральные Воды на несколько дней. "Вот тогда на скамейке спал, и Татьяна увидела меня спящим и сфотографировала", - рассказал Магдьяш. Этот снимок она показала знакомым в Москве, которые узнали в бездомном звезду.Женщина забрала артиста к себе домой, в Анапу, где он сейчас и живёт. Конечно, хотел бы вернуться в Москву и мечтает. Пока же он открыл в Минводах во Дворце культуры железнодорожников детскую студию актёрского мастерства, где преподаёт школьникам.Фото: life.ru