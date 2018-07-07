Дышать или не дышать в «трубочку» инспектору ГИБДД

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Пьяных статей у нас две в КоАП РФ.Статья 12.8 КоАП РФ. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и Статья 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".Обе они предусматривают жесткое наказание без альтернативы: штраф 30.000 рублей ( как мы помним, скидки не предусмотрены) и лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет.Сегодня я хочу еще раз напомнить о том, что законные требования инспектора ДПС нужно выполнять!Вот вы едете, и вы трезвы. И вас останавливает сотрудник ГИБДД и просит «подышать» в трубочку. Согласно Российскому законодательству, вы не имеете права отказаться! Иначе это будет расценено а) как косвенное подтверждение того, что вы не трезвый, и б) как невыполнение законного требования сотрудника полиции. А это - автоматом — статья 12.8 КоАП РФ ( лишение права управления и штраф 30.000).Лучше — и от греха по-дальше — подышать! Нам же с вами бояться нечего, мы пьяными за руль не садимся.А вот если вы НЕ СОГЛАСНЫ с показаниями алкотестера, тогда в протоколе, который на вас составляется, вы об этом пишите и получаете направление не медицинское освидетельствование. И сотрудники ГИБДД обязаны вас доставить в один из пунктов медосвидетельствования. Там за вас примется уже врач!Если ситуация абсолютно штатная, вы так же подышите, только уже в медицинскую аппаратуру и вам вынесут приговор))) Он, кстати, может быть и в вашу пользу!Однако, вас так же попросят «пописать в баночку», потому что согласно Приказа Минздрава РФ № 933-Н, каждого водителя, доставленного на освидетельствование сотрудниками правоохранительных органов в обязательном порядке проверяют на 10 видов наркотиков. А тут, извините, или моча или кровь.И между прочим, если вы захотите схитрить и «не шможете» в течение 20 минут, врач, согласно тому же приказу, с полным правом возьмет у вас на анализ кровь. Из вены! И все-равно проведет проверку на наличие алкоголя и наркотиков в вашем организме!Тут только два совета: никогда не садитесь за руль пьяным! И никогда не отказывайтесь от освидетельствования на состояние опьянения на месте! И то и другое чревато проблемами.Ну а если так получилось, что вам — законопослушному водителю все-таки пришлось «дуть, писать или сдавать кровь», и в этом можно найти плюс — проверят состояние вашего здоровья)) Шучу, конечно! Трезвому за рулем ничего такого не грозит.Удачи на дорогах!Фото: соцсети