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Новости /  Общество /  Социум  

Дыра в космическом "Союзе"

12 сентября 2018 19:14
54
Одна маленькая дырка в космическом корабле
От смешного до грустного

Сначала было даже смешно. Шутки про инопланетян и Илона Маска, проделывающего отверстие в Международной космической станции, обсуждение диаметра сверла и марки дрели. Сейчас стало понятно, что ситуация куда серьёзнее. Нет, ничего не поменялось, просто всё ближе оглашение результатов расследования, проводимого специалистами "Роскосмоса". И уже сейчас понятно, что любая причина возникновения отверстия в обшивке бытового отсека космического корабля "Союз МС-09" может стать большой проблемой для всей российской космонавтики, передает life.ru.

Чтобы не гадать на кофейной гуще, можно просто разобрать все причины и возможности появления отверстия. Где оно могло появиться — в сборочном цеху "Энергии", где был построен "Союз", затем в монтажно-испытательном корпусе (МИК) космодрома Байконур, где корабль и ракету-носитель собрали в единое целое, или, наконец, уже в космосе во время полёта к Международной космической станции или после стыковки с ней?

Три плохих варианта

Начнём сначала. Если отверстие появилось в цеху "Энергии", глобальных причин могло быть две — низкое качество работы и диверсия. Вариант с низким качеством работы выглядит самым реалистичным — за последние годы у "Роскосмоса" накопилось множество ситуаций, когда простое разгильдяйство становилось причиной как серьёзных проверок по всей отрасли, так и катастроф. Правда, до недавнего времени считалось, что создание пилотируемых кораблей на особом счету и проверяют там не в пример серьёзнее.

Второй вариант — кто-то специально просверлил дырку со злыми намерениями. Тоже ничего хорошего. Значит, этот человек прорвался через все кордоны, обманул систему безопасности и, вполне возможно, в будущем сделает что-нибудь ещё похуже.

В обоих случаях непонятно, как дыру не заметили во время специальных проверок. Их проводилось аж шесть, и последняя непосредственно перед вылетом. Вчера космонавт Сергей Прокопьев показал, где именно располагалось отверстие. Да, оно прикрыто специальной тканью, но неужели никто туда просто не заглянул?

«Друзья, решил снять видео, чтобы ответить на ваши многочисленные комментарии и развеять слухи. На МКС всё спокойно!».

Если предположить, что дыра появилась во время монтажа на Байконуре, то тут и возможности такие же, и причины те же. Или разгильдяйство, что ещё менее вероятно: зачем рабочему случайно влезать в космический корабль и сверлить там что попало? Корабль приходит на МИК (монтажно-испытательный корпус) уже в сборе и не требует внутренних доработок. С диверсией тут тоже непонятно — на Байконуре хорошо поставленная система безопасности. Случайный человек не доедет даже до космодрома, не то что не войдёт в монтажный комплекс.

Понятно, что система неидеальна: в 2016–2017 годах блогеры пробирались на Байконур и фотографировали заброшенные объекты, территория космодрома огромная и постоянно держать кольцо охраны там просто нереально. Но между заброшенными комплексами и МИКом огромная разница.

И опять же непонятно, как прошли проверки. Почему проверяющие специалисты не увидели отверстия?

Если отверстие было проделано на Земле, "Роскосмос" ждут серьёзные репутационные потери. Это будет означать, что существующая система контроля качества даёт серьёзные сбои. Либо на предприятиях "Роскосмоса" встречается совсем низкое качество работы, либо налицо серьёзные проблемы с безопасностью, когда на территорию может проникнуть обнаглевший диверсант с дрелью. Обнаглевший — потому что только вконец обнаглевший диверсант будет дырявить легкосплавные полтора миллиметра обшивки таким шумным и трудно скрываемым инструментом, как дрель.

Во всех этих случаях ещё одной загадкой для комиссии станет способ заделывания отверстия. Если оно было заклеено, то почему на фото нет следов клея? Почему оно открылось спустя несколько недель?

Куда ни кинь — всюду клин

Хуже всего, если по итогам расследования будет объявлено, что на Земле отверстие появиться не могло. Тогда тень ляжет на космонавтов и астронавтов, работающих на МКС. И ситуация будет больше всего напоминать человека, который сам пилит сук, на котором сидит. Делать отверстие в космической станции — для чего, зачем? Только чтобы скомпрометировать другую сторону?

Если комиссия придёт к варианту о космическом происхождении дыры, это может привести к концу долгого и замечательного сотрудничества двух стран в космосе. Россия и Америка и так уже двумя ногами за чертой холодной войны. Совместная работа в космосе — это то немногое, что не даёт ситуации между странами выглядеть совсем безнадёжной.

Под тяжестью подозрений в диверсии американской стороны эта космическая (почти) идиллия просто рассыплется. Вряд ли страны согласятся сотрудничать дальше. Проект Международной космической станции, а с ним и вся пилотируемая космонавтика России окажутся под угрозой. Ведь, как известно, денег на собственную космическую станцию у "Роскосмоса" нет. И довольно сомнительно, что они появятся.

Без хеппи-энда

Чёрт возьми, лучше бы это был метеорит! Сейчас же ситуация просто повисла на волоске, ни один из вариантов не кажется хорошим. Уже появилась — правда, пока абсолютно неофициальная и неподтверждённая — информация о том, что отверстие было проделано в космосе.

В связи с этим хочется сказать одно: давайте брать пример с космонавтов, не теряющих оптимизма и продолжающих совместную работу. Как сказал Сергей Прокопьев — "обстановка нормальная, рабочая".

"Так что никакой угрозы нет. Живём мы дружно, работаем. Коллеги готовятся к выходу в открытый космос — я буду выступать в роли оператора"
Сергей Прокопьев, космонавт

Если причины возникновения отверстия лежат на Земле — это плохо, но не критично. Всегда можно сделать выводы, провести работу над ошибками и постараться не допустить повторения такого в будущем. Если же комиссия придёт к выводу о "космическом происхождении" дыры, то ситуация может стать неуправляемой, что грозит максимально серьёзными проблемами.

Сейчас даже хочется, чтобы выводы комиссии оказались такими же расплывчатыми и неточными, как после потери ракеты-носителя "Союз" в 2017 году. "Так сложились обстоятельства, и никто не виноват". Мир на Земле и в космосе важнее. И, чёрт возьми, как же хочется, чтобы это был всё-таки метеорит! 
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