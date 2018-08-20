Дворняги-камикадзе. Как Белка и Стрелка слетали в космос и вернулись домой

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Первые эксперименты с суборбитальными полётами начались ещё в последние годы сталинской эпохи. В 1951 году была проведена серия запусков ракет с живыми существами на борту. Полёты были весьма непродолжительными и не превышали 20 минут. Главной целью было оценить воздействие перегрузок при полёте ракеты на живое существо. Полётов в космос не предусматривалось, только полёт по баллистической траектории через верхние слои тропосферы.Среди главных кандидатов на первые суборбитальные полёты значились обезьяны и собаки. Обезьяны были ближе к человеку, но вели себя слишком непредсказуемо, к тому же были в дефиците в СССР, как и дрессировщики для них. Поэтому создатели советской космической программы отдали приоритет собакам.Собачьи космические отряды формировались прямо на улицах Москвы. Отловленных дворняг, соответствующих определённым критериям (небольшие размеры, хорошая обучаемость, расположенность к человеку), отбирали в питомниках для бездомных животных, а оттуда отправляли в Научно-исследовательский институт испытательной медицины, где начиналась их подготовка к полёту.Выбор в пользу бездомных дворняг был обусловлен не отсутствием в СССР породистых собак, а другими факторами. Считалось, что выросшая на улице собака уже прошла суровую школу и будет лучше готова к перегрузкам при полёте, чем любая другая.В НИИ собак долгое время приучали находиться в небольшом замкнутом пространстве, чтобы не вызвать у них паники в маленьком аппарате. Затем прогоняли через центрифугу, приучали носить специальный защитный костюм с датчиками, а также приучали к ремням безопасности и спокойной реакции на сильный шум. Подготовка к полёту длилась почти год. Собаки также подбирались с учётом совместимости, поскольку планировалось запускать их по двое, чтобы более точно определить влияние полёта на организм.Впрочем, столь серьёзные приготовления не помешали поучаствовать в одном из полётов бродячей собаке, не проходившей никаких испытаний. В ночь перед шестым стартом один из участников полёта, почуяв подвох, сбежал. Его заменили подобранным тут же на улице молодым щенком. Полёт прошёл успешно.Всего с июля по сентябрь 1951 года было совершено шесть запусков, из которых два стали неудачными. Первыми собаками, достигшими линии атмосферы и космоса и вернувшимися обратно, стали дворняги Дезик и Цыган. Дезик погиб в следующем полёте, став первой жертвой космической программы, а Цыгана забрал себе академик Благонравов, работавший в госкомиссии по организации исследований на геофизических ракетах.Второй этап исследований начался в 1954 году и был связан с отработкой систем катапультирования. Из-за несовершенства техники этот этап стал менее удачным, чем предыдущий. Из восьми совершённых полётов четыре завершились гибелью одной или обеих собак.На последнем этапе, начавшемся в 1957 году, отрабатывалась другая система возвращения космонавтов. Не катапультирование, а возвращение головной части ракеты. Было совершено 12 полётов, из которых лишь три оказались неудачными.Полёт в один конецПервым живым существом на земной орбите стала собака по кличке Лайка. Её полёт состоялся менее чем через месяц после запуска первого советского спутника. Поскольку запуск производился на аналогичном аппарате, его возвращение домой изначально не предусматривалось — и для собаки это был полёт в один конец.В питомниках для бездомных животных было отобрано несколько собак, которые прошли серию испытаний. В итоге были отобраны три. Однако одна из потенциальных собак-космонавтов забеременела и её пожалели. А вторая была менее фотогенична, чем Лайка, которая в итоге и отправилась в полёт в один конец.3 ноября 1957 года аппарат "Спутник-2" с собакой на борту был успешно выведен на орбиту. Предполагалось, что собака проведёт на орбите неделю, после чего будет усыплена последней порцией корма. Но из-за того что аппарат запускали в спешке, чтобы успеть к 40-летию Октябрьской революции, систему терморегуляции не довели до ума. Собака погибла от перегрева уже через несколько часов. Чтобы не сделать ошибку достоянием общественности, советские информагентства целую неделю исправно сообщали о бодром самочувствии первого космонавта и только потом сообщили об усыплении Лайки.Эта информация вызвала настоящую бурю возмущения в западных странах. Крупнейшие европейские зоозащитные организации призвали пикетировать советские посольства в знак протеста против такого обращения с собаками. СССР, распространяя фотографии милой собаки в космическом скафандре, не мог предугадать подобной негативной реакции.Западные журналисты сразу же прозвали её "самой одинокой и несчастной собакой в мире". О её полёте писали почти все газеты мира. Всё это привело к тому, что собака-космонавт приобрела в западном мире культовый статус. Она до сих пор остаётся героиней множества песен, книг, фильмов, мультфильмов, комиксов и аниме. По своей популярности Лайка остаётся одним из самых знаменитых советских космонавтов. Из-за своего драматичного путешествия в один конец она гораздо более известна в западных странах, чем Белка и Стрелка, благополучно вернувшиеся домой.Белка и СтрелкаСразу же после удачного вывода живого существа на орбиту Земли началась подготовка к полёту с возвращением собак-космонавтов на Землю. Это должно было стать финальной точкой на пути к главной цели — успешному запуску в космос человека и его возвращению. Для программы полётов было отобрано 12 дворняг. Требования к ним были те же, что и раньше: небольшие размеры, обучаемость и лояльность, но добавилось и новое — фотогеничность. В случае успешного завершения полёта собак представили бы широкой публике и они должны были хорошо выглядеть на фотографиях. Кроме того, для орбитального полёта отбирали только собак женского пола из-за того, что их легче было приучить к ассенизационному устройству.Подготовка была сложной. Собак долгое время приучали находиться в небольшом замкнутом пространстве, для чего сконструировали ящик, напоминавший по размерам катапультируемый контейнер. Затем тренировки проходили уже в макете космического корабля. Заставить собак спокойно реагировать на тесное пространство и сильный шум было самым трудным.Помимо этого будущих космонавтов приучали питаться "космической пищей" из специально сконструированных автоматов кормления. Они также долгое время привыкали к космическому комбинезону с датчиками.На заключительном этапе тренировок собаки помещались в условия, максимально сопоставимые с реальным полётом. Всё это проходило под строгим наблюдением специалистов, фиксировавших малейшие отклонения от нормы. Собаки готовились к полёту в Москве. На Байконур их увозили за несколько дней до старта.По результатам тренировок для первого полёта были отобраны шесть собак: Лисичка, Чайка, Вильна, Сильва, Марсиана и Ласка. Клички собакам давали работавшие с ними сотрудники, периодически клички менялись, в том числе и по соображениям "звучности". Поэтому Вильна стала Белкой, а Сильва — Каплей. Позднее её переименовали в Стрелку. Новые имена они получили за несколько дней до старта.Белка показала одни из лучших результатов на тренировках, но её напарница Стрелка отличалась повышенной скромностью и робостью. Лисичка же была главной любимицей шефа космической программы Королева, который очень любил собак.В итоге для первого полёта были выбраны Лисичка и Чайка. 28 июля 1960 года на космодроме Байконур был проведён запуск, завершившийся неудачей. Через несколько секунд после старта разрушился один из блоков ракеты-носителя, после чего она упала и взорвалась. Система аварийного спасения космонавта на старте не предусматривалась, и её разработка началась только после этого случая. К новому старту начали готовить дублёров — Белку и Стрелку, которые менее чем за неделю до старта получили свои имена, под которыми их узнал весь мир.Первое возвращение из космосаОколо полудня 19 августа 1960 года ракета-носитель "Восток" стартовала с Байконура. Собаки находились в аппарате "Спутник-5", который был напичкан всевозможной аппаратурой, из-за чего собаки находились в очень тесном пространстве. Точнее, они находились в специальном контейнере внутри аппарата, где размещались устройства для кормления, ассенизационные устройства, телекамеры, радиопередатчики, а также несколько соседей — 12 мышей и ряд растений. За пределами спускаемого контейнера остались ещё 28 мышей и две крысы.Собак кормили дважды в сутки специальным желе, обеспечивающим потребность как в пище, так и в воде. Теоретически собаки могли перенести голодание в течение одних суток (полёт был запланирован именно на этот срок), но необходимо было исследовать особенности питания в условиях невесомости.Отслеживалось любое изменение в организме собак на орбите. Велось наблюдение их пульса, давления, сердцебиения, частоты дыхания. Помимо этого велась и видеосъёмка собак.В целом собаки-космонавты вполне неплохо перенесли полёт. Они сильно нервничали после старта из-за шума и перегрузок, у Белки пульс повысился до 170 ударов в минуту, у более робкой Стрелки — вообще до 180. Частота дыхания также выросла до очень высоких величин.Но после выхода на орбиту собаки успокоились и в дальнейшем не проявляли беспокойства. За исключением Белки, которая уже на орбите внезапно начала лаять и пытаться вырваться из ремней безопасности. Собаку даже стошнило, но в её организме не выявили никаких значительных отклонений от нормы — скорее всего, это была реакция на стресс. Однако из-за этой реакции решено было не рисковать и ограничить первый полёт человека в космос минимально возможным количеством витков вокруг Земли.Всего аппарат совершил 17 витков вокруг Земли. Собаки пробыли на орбите сутки. В 13.32 20 августа была включена тормозная установка, в результате чего аппарат сошёл с орбиты. Через несколько часов спускаемый аппарат был обнаружен в Казахской ССР, в нескольких километрах от расчётной точки приземления. Чтобы забрать собак, отправили вертолёт с поисковой группой, в состав которой были включены сотрудники, готовившие животных к полёту. Это было сделано для того, чтобы успокоить их после стресса. Однако собаки чувствовали себя хорошо, были рады возвращению и знакомым лицам, им даже разрешили немного побегать вокруг аппарата. После этого первых вернувшихся из космоса живых существ подвергли тщательнейшему обследованию и отправили в Москву.Дальнейшая судьбаАкадемик Олег Газенко демонстрирует четвероногих космонавтов — Стрелку (слева) и Белку на пресс-конференции, посвящённой полёту космического корабля-спутника с подопытными животными. Фото: © РИА Новости/Александр НевежинАкадемик Олег Газенко демонстрирует четвероногих космонавтов — Стрелку (слева) и Белку на пресс-конференции, посвящённой полёту космического корабля-спутника с подопытными животными. Фото: © РИА Новости/Александр Невежин21 августа в ТАСС была организована пресс-конференция, на которой было объявлено, что СССР впервые в истории удалось благополучно вернуть живое существо с земной орбиты. Собак доставили на пресс-конференцию на автомобиле "Победа", их везли сотрудники НИИ, работавшие с ними. На конференции Белка и Стрелка были продемонстрированы журналистам в качестве живого подтверждения.После этого собаки, фотографии которых обошли весь мир, вернулись в НИИ испытательной медицины. Они больше не участвовали в тренировках и полётах, но за ними продолжали наблюдать, чтобы отследить возможные долгосрочные последствия пребывания в космосе.Через некоторое время Стрелка родила несколько щенков. Все они были обследованы, и никаких отклонений у них не обнаружили. Одного из щенков космической собаки Хрущёв подарил супруге американского президента Кеннеди. Во время одного из приёмов Жаклин Кеннеди поинтересовалась у советского лидера, что стало с собаками-первопроходцами. Хрущёв заверил её, что с ними всё отлично, а одна из собак даже родила потомство. И пообещал подарить одного из щенков супруге президента. Своё обещание генсек сдержал. Пушинку (такую кличку получила собака) обследовали ветеринары, сделали все необходимые прививки, после чего передали американцам.В США Пушинка родила щенков от вельштерьера, жившего у Кеннеди. Часть щенков он раздал друзьям семьи, а остальных отдал детям, приславшим письма президенту.Белка и Стрелка были главными знаменитостями СССР до полёта Юрия Гагарина. С ними фотографировались известные люди. Собак возили в школы и детские сады, чтобы продемонстрировать детям.Точные даты смерти звёздных собак неизвестны. В большинстве источников сообщается, что они прожили по меньшей мере до конца 60-х и умерли в преклонном по собачьим меркам возрасте. В настоящее время чучела космических собак хранятся в Музее космонавтики в Москве. Через восемь месяцев после полёта Белки и Стрелки, 12 апреля 1961 года, в космос впервые отправился человек.Автор: Историк Евгений АнтонюкФото: соцсети