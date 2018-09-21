Двойные мини-каникулы. Стал известен график переноса выходных в 2019 году

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Так, ради новогодних каникул выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) предлагается перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятницу соответственно).23 Февраля в 2019 году выпадает на субботу — выходной перенесут на пятницу, 10 мая.В итоге россияне, работающие по обычному графику с двумя выходными, получат такие дополнительные дни для отдыха: новогодние каникулы с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, затем — с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта.Май начнётся с пятидневных каникул — с 1 по 5 число. Затем — с 9 по 12 мая, 12 июня и со 2 по 4 ноября.