Движение трамваев по улице Ново-Садовой восстановлено
4 апреля 2018 23:12
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Комментарии
Социум
4 апреля 2018 23:12
Социум
24
4 апреля 2018 22:49
Всего футбольный матч посетило более 15 800 зрителей, в том числе 1 767 болельщиков команды «Спартак». Социум
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4 апреля 2018 20:32
Куйбышевцы, пришедшие на встречу с Главой, подняли несколько волнующих их тем, в частности – благоустройство, работу управляющих компаний и... Социум
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Здравоохранение
4 апреля 2018 12:36
Они выявлены на 6 территориях муниципальных районов. Здравоохранение
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4 апреля 2018 11:30
В целом эпидемический порог превышен на 19,9%. Здравоохранение
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3 апреля 2018 13:16
В каждом экипаже к ЧМ-2018 будет человек, владеющий иностранным языком. Здравоохранение
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Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
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21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
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19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
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Туризм
3 апреля 2018 10:11
Туристы весной бронируют жилье в Самаре на 2 ночи. Туризм
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2 апреля 2018 10:27
Сейчас идет его обсуждение. Туризм
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26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
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Образование
4 апреля 2018 14:49
Более 30 предприятий предложат работу студентам. Образование
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3 апреля 2018 21:50
«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны» Образование
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3 апреля 2018 14:44
В этом году в период с апреля по июнь в экзамене по 9 компетенциям примут участие около 700 студентов из 16 профессиональных образовательных... Образование
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Культура
4 апреля 2018 09:00Самарцев приглашают на киноклуб с показом франко-бельгийского фильма
Вход на мероприятие свободный. Культура
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3 апреля 2018 13:53
Она расположена в ТЦ "Амбар". Культура
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3 апреля 2018 09:59
Самара выступит на Первом канале. Культура
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Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
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10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
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25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
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Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
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16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
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15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
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12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
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30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
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30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
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Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
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2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
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20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
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6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
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17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
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11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
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Мероприятия