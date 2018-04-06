Движение трамваев на пересечении улиц Красноармейская и Ленинская восстановлено

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На пересечении улиц Красноармейская и Ленинская произошло ДТП с участие двух автомобилей. Одна из машин загорелась. Стояло движение трамваев в оба направления."Движение трамваев на участке Красноарм.-Ленинская восстановлено. Добро пожаловать на борт", - сообщает ТТУ Самара в Твиттере.