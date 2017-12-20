Движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская будет закрыто в ночное время
20 декабря 2017 16:15
280
Демократическая и Ташкентская. Соответствующие дорожные знаки будут установлены.
После завершения работ по переустройству линии продолжится строительство путепровода через улицу Демократическую, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 декабря 2017 18:59
В ходе которого применялся скрытый контроль за дорожным движением. Его главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе по причине... Социум
100
20 декабря 2017 18:35
Всех пришедших на выставку ждут испытания, впечатления, вопросы и ответы, сюрпризы и отличное настроение. Социум
85
20 декабря 2017 16:35
В празднике примут участие около восьмисот детей, для которых приготовлены новогодние подарки. Социум
115
Здравоохранение
20 декабря 2017 12:14
Участники совещания обсудят итоги уходящего года и планы на будущее. Здравоохранение
147
18 декабря 2017 15:11
Исследование выполняют на специальном аппарате. Это полностью автоматизированный процесс, исключающий человеческий фактор. Здравоохранение
256
18 декабря 2017 09:59
Этикетки, предупреждающие об опасности употребления сладких напитков, могут помочь остановить эпидемию ожирения. Здравоохранение
211
Новости медицины
16 декабря 2017 13:34
В современном мире очень много людей, которые следят за своим питанием. Так давайте разберемся, что же такое культура питания и для чего она нужна? Новости медицины
77
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
527
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
702
Туризм
18 декабря 2017 10:46
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году. Туризм
214
15 декабря 2017 13:26
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
231
14 декабря 2017 10:10
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
158
Образование
16 декабря 2017 13:50
Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. Образование
427
16 декабря 2017 10:11
Заседание провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета вуза Дмитрий Рогозин. Образование
264
15 декабря 2017 15:54
Всего было подано более 60 заявок в акселератор, из которых в программу прошли 20 проектов, и только 10 будут выступать на финальной питч-сессии. Образование
195
Культура
20 декабря 2017 12:30
Лекцию проводит известный самарский историк. Культура
188
19 декабря 2017 13:41
Горожанам представят выставку видов домовой резьбы купеческих особняков старой Самары, Культура
197
19 декабря 2017 10:53
Выставка будет работать а музее Алабина. Культура
168
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
337
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
401
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
524
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5641
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2101
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9029
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2726
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10544
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3114
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2643
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1699
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2080
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1975
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1651
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3287
Мероприятия