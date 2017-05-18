Двигатели ПАО «Кузнецов» обеспечили старт российской ракеты-носителя с космодрома Куру

112

Пуск состоялся в 14:54 по московскому времени с Гвианского космического центра (Куру, Французская Гвиана).Двигатели РД-107А/РД- 108А, установленные на ракете-носителе, отработали штатно. В очередной раз подтверждена высокая надежность двигательной установки, подтвержденная многолетним опытом эксплуатации в условиях влажного экваториального климата.Заказчиком пуска является компания SES S.A. – глобальный спутниковый оператор. Космический аппарат SES-15 производства Boeing Satellite Systems предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Центральной Америки, сообщает пресс-служба ОДК.