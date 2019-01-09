Две трети улетевших на отдых россиян сегодня не вернулись на работу
9 января 2019 17:20
367
По данным компании, каждый пятый отдыхающий купил обратный билет на 10 января, четверть туристов прилетит на родину в выходные, а ещё 5 процентов — в понедельник, 14 января.
— С одной стороны, брать отпуск в январе невыгодно: зарплата считается из меньшего количества рабочих дней. При этом, растянув выходные и вернувшись домой в "непопулярные" дни, можно сэкономить до 16% на авиабилетах, — говорит представитель Aviasales.
Как выяснили эксперты, дольше всего россияне остаются на курортах нашей страны — в Краснодаре, Сочи, Симферополе и Минеральных Водах. Среди зарубежных спросом пользуются Тбилиси, Ереван, Берлин и Стамбул — именно там провели отпуск большинство россиян.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 января 2019 19:29
Как поясняют Джефф и Маккензи Безос, они останутся друзьями и партнёрами по различным проектам. Социум
289
9 января 2019 18:36
Автором скульптурной композиции, увековечившей облик заслуженного архитектора, стал Карен Саркисов. Социум
158
9 января 2019 17:31
13 января в 12.00. Социум
119
Здравоохранение
7 января 2019 18:08
Исследователи отмечают, что новый метод терапии можно применять для особо агрессивных форм заболевания. Здравоохранение
702
7 января 2019 15:07
Желаем ребятам скорейшего выздоровления! Здравоохранение
456
4 января 2019 10:26
Она предполагает употребления в основном растительной пищи. Здравоохранение
493
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
90
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
94
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
333
Туризм
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
391
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
361
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
502
Образование
9 января 2019 13:51
Переход на пятидневную учебную неделю зависит от возможности образовательной организации. Образование
195
9 января 2019 13:31
Все материалы необходимо представить в конкурсную комиссию не позднее 20 января. Образование
193
9 января 2019 11:49
Сейчас порядка 15-16 предметов являются обязательными для ребенка, а по новому стандарту их будет максимум 12. Образование
470
Культура
9 января 2019 14:07
В вечере примут участие артисты самарских театров. Культура
174
8 января 2019 13:32
Сюжет построен на истории человека с диагнозом "множественная личность". Культура
343
7 января 2019 11:20
Зрителей ждёт совершенно необычная и уникальная для нашего города встреча трёх духовых инструментов и органа. Культура
660
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
414
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
609
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
827
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
547
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
776
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
740
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
956
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
619
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1230
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1418
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1233
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1578
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1968
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2133
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3364
Мероприятия