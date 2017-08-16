Две трети самарцев врут на собеседованиях
16 августа 2017 09:20
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Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросил 780 жителей Самары, чтобы узнать, сталкивались ли самарцы с обманом при поиске работы, и как часто сами лгут на собеседованиях.
Данные получены в результате онлайн-опроса, проведенного с 1 по 7 августа 2017 года среди 780 жителей Самары.
Выяснилось, что 74% опрошенных хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании.
В чем именно заключался обман?
46% опрошенных заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной работодателем.
Еще половина самарцев выполняли работу, не оговоренную на собеседовании, а каждого пятого так официально и не трудоустроили.
Любопытно, но 65% жителей Самары и сами скрывали правду от будущего работодателя! А также приукрашали свои профессиональные заслуги.
4% опрошенных и вовсе признались – на интервью им приходилось нагло врать.
Треть опрошенных всегда были честны на собеседовании.
Исследователи заинтересовались, насколько обман помогает в поиске работы?
73% «обманщиков» убеждены, что именно ложь помогла им при трудоустройстве.
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