Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги
10 января 2018 17:30
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Левада-центр также задал открытый вопрос, кого респонденты считают врагом страны (можно было дать несколько вариантов ответа). Главными врагами России были названы США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники фундаментального ислама и запрещенного в России «Исламского государства» (5%). Государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья [президента России Владимира] Путина», получили по 4%.
Неприязненный настрой россиян социолог Левада-центра Денис Волков связал с информационным фоном. «По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны», — объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях. «США находятся в списке главных недругов России с конца 1990-х, а Европа и Украина — после начала конфликта из-за Крыма, когда Запад (и США, и Европа) однозначно поддержал Украину, — говорит Волков. — Сам конфликт с самого начала воспринимался не как российско-украинский, а как между Россией и Западом».
До Евромайдана Украина как враг не рассматривалась респондентами «даже гипотетически», отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но после 2014 года произошел «фундаментальный сдвиг европейской политики» — ответом на него стало изменение информационной политики внутри России, считает эксперт.
Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в июне 2017 года, опасность военного нападения на Россию беспокоит 38% россиян. Потенциальными источниками агрессии называют в первую очередь США (63% от тех, кто считает, что угроза нападения существует) и Украину (31%). Далее в списке идут блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания (4%), «Исламское государство» (4%), а также Сирия (3%), Германия (3%) и другие страны.
Среди «аутсайдеров» рейтинга врагов, по версии россиян, — террористы, страны Дальнего Востока, коррупция (у них по 3%). Респонденты давали и экзотические ответы (их результат не превышает статистической погрешности). Например, врагами России 2% опрошенных считают «оппозицию / пятую колонну / основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального». По 1% или меньше получили «русофобы/западники», президент Владимир Путин, либералы и сионисты.
Менее 1% воспринимают как врагов чеченских боевиков. Чеченская тема сошла с повестки дня, поскольку те теракты, которые совершаются на территории России, связываются не с Чечней, а с боевиками «Исламского государства», считает Лукьянов.
23% респондентов считают, что «наша страна окружена врагами со всех сторон», 21% называют самыми опасными врагами России «скрытых, внутренних».
Согласно опубликованному в конце 2017 года опросу Левада-центра об отношении россиян к странам и санкциям, доля респондентов, негативно относящихся к США, выросла за период с января до декабря 2017 года с 49 до 60%, а к ЕС — с 47 до 54% за тот же период. Доля респондентов, которые негативно относятся к Украине, выросла с 54 до 56%.
Респондентам также задали вопрос, стоит ли России и НАТО опасаться друг друга. 41% считают, что Россия представляет обоснованную угрозу для НАТО (в прошлом году так считали 37%). В то же время 57% (55% в прошлом году) опрошенных полагают, что и у России есть основания опасаться НАТО.
Если раньше Североатлантический альянс воспринимался как отдельная сила, то теперь — как придаток США, считает Лукьянов. «Россияне перестали воспринимать НАТО как что-то реальное и стали воспринимать как конкретного противника Америку. Что логично, потому что США составляют опорную единицу альянса», — считает эксперт.
Опрос Левада-центра был проведен 1–5 декабря 2017 года среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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