Два внебрачных сына Ленина: а были ли они на самом деле

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В советское время тема личной жизни Ленина была табу. Но с началом эпохи гласности она стала вызывать повышенный интерес. В постсоветское время появилось множество легенд о его внебрачных детях. Насколько они верны и в чём несостыковки?Андрей АрмандКапитан Советской армии, которого записали в дети вождя пролетариата благодаря его фамилии. Арманд действительно не однофамилец, а сын Инессы Арманд, близкой спутницы Ленина.Разумеется, в советское время подобная версия не озвучивалась в прессе. Но это не помешало появиться слухам о родстве Андрея Арманда с вождём ещё тогда. Во всяком случае, некоторые из друзей семьи всерьёз считали, что знакомы с потомками Ленина, и даже находили во внешности Андрея Арманда и его потомков знакомые ленинские черты.Известная танцовщица и балетмейстер Фауста Хачатурян вспоминала, что её мать дружила с супругой Андрея Арманда и, будучи ребёнком, она часто гостила у Армандов.— Мне постоянно казалось, что он (сын покойного Андрея Арманда. — Прим. авт.) кого-то очень напоминает. Позже старшая сестра открыла мне глаза, сказав: "Загляни в учебник истории, и ты всё поймешь…" Когда я повзрослела, мне мама рассказывала, будто бы его отец Андрей Арманд был сыном Ленина, — рассказывала она в одном из интервью.Поскольку Арманд и Ленин никогда не состояли в браке, ребёнок был записан на её первого мужа Александра Арманда и получил его отчество и фамилию. Воспитывал его тоже Александр.Об Андрее известно не очень многое. Он работал инженером, в 1941 году пошёл в армию. Служил в артиллерии. Последним местом службы капитана Андрея Арманда был 1389-й полк зенитной артиллерии 34-й зенитной артиллерийской дивизии.Дивизия была сформирована в Московском военном округе в мае 1943 года. Принимала участие в боях за Прибалтику и Восточную Пруссию. 7 октября 1944 года Арманд погиб и был похоронен на русском кладбище литовского города Мариамполь.В постсоветское время местные экскурсоводы внесли немалую лепту в укрепление легенды о внебрачном сыне Ильича, рассказывая и туристам, и журналистам, что именно у них в городе погребён тайный сын вождя. Однако большинство исследователей оспаривают отцовство Ленина.Самой очевидной несостыковкой, на их взгляд, являются дата рождения Андрея и время знакомства Ленина и Арманд. В ряде источников сообщается, что мальчик родился в 1903 году, а знакомство Ленина и Арманд состоялось не ранее 1909-го.До 1902 года Инесса состояла в браке с Александром Армандом. Но, увлёкшись революцией, ушла к его младшему брату Владимиру, гораздо более революционно настроенному (правда, он был эсером). Именно от Владимира вскоре родился мальчик. Но поскольку официально брак Инессы и Александра не расторгался, ребёнок был записан на бывшего мужа и получил его отчество.Главный аргумент против отцовства Ленина — это несовпадение этих дат. Однако в действительности с датами существует определённая путаница, из-за которой всё выглядит не так уж однозначно.Известна фотография, на которой Инесса Арманд запечатлена вместе со своими пятью детьми. Она датирована 1909 годом. Младенца, которым был бы Андрей в случае его рождения в этом году, на фото нет. Самый младший из детей на этом фото выглядит на пять-шесть лет. Как раз столько, сколько было бы Андрею, в случае его рождения в 1903 году. Впрочем, вполне возможна и ошибочная датировка этой фотографии.Зато в пользу рождения Андрея в 1909 году есть не менее весомый аргумент. Поскольку он был офицером Советской армии, в архивах сохранились его личные данные. Они присутствуют в ОБД "Мемориал" — крупнейшей базе данных советских военнослужащих времён ВОВ, созданной при участии Министерства обороны.В списках офицерского состава артиллерии присутствует капитан Арманд Андрей Александрович. Его дата рождения — 1909 год. То, что это не полный тёзка, а тот самый Арманд, свидетельствует место проживания его родственников, указанное в документе: Москва, улица Манежная, дом 9. Именно в этом доме проживала после революции семья Арманд (там же жила и родная сестра Ленина Анна).Если дата рождения из документов Министерства обороны верна, значит, отцом Андрея могли быть и Владимир Арманд, и Владимир Ленин. В 1909 году Владимир Арманд умер от туберкулёза, однако до этого вполне ещё мог стать отцом ребёнка. В том же году состоялось и знакомство Инессы с Лениным.В том случае, если верна дата рождения Андрея из документов Минобороны, отцовство Ленина невозможно однозначно подтвердить или опровергнуть, и точку в этом вопросе ставить рано.Если же верны другие источники и Андрей Арманд родился в 1903 году, отцовство Ленина абсолютно исключено.Александр СтеффенЕщё один возможный сын Ленина объявился в 1998 году в Германии, дав интервью местным журналистам, в котором раскрыл тайну своего происхождения.По его словам, он родился в 1913 году, его передали на воспитание неким неназванным коммунистам из Австрии. Он утверждал, что о родстве с Лениным ему рассказала сама Арманд, когда ненадолго заезжала в Австрию перед гибелью в 1920 году.В 20-е годы некие люди (как он считал, связанные с советскими спецслужбами), перевезли его в Америку, где он прожил долгие годы. В 50-е он вернулся в ГДР. По его словам, верхушка немецких коммунистов была прекрасно осведомлена о его происхождении, он даже будто бы имел тайные встречи с главой ГДР Вальтером Ульбрихтом. А кроме того, встречался и с Брежневым, приезжавшим в ГДР и наградившим его орденом Дружбы народов (Стеффен явно приврал: он утверждал, что встречался с Брежневым в 1967 году, тогда как он совершал визит в ГДР в 1971-м. Орденом Дружбы народов он его наградить не мог, поскольку тот был учреждён только в 1972 году).Правда, единственным аргументом в его пользу могла бы быть только фамилия. Стеффен — это сценический псевдоним отца Инессы Теодора д’Эрбенвилля, который был оперным певцом.Во всём остальном сплошные нестыковки. В июне 1912 года Арманд под именем польской крестьянки Франциски Янкевич действительно направилась в Россию для подпольной работы вместе с Сафаровым. По пути она заехала в Краков к Ленину. Погостив у него пару дней, она выехала в Россию.Спустя два месяца Арманд была арестована в Петербурге. Она находилась в заключении, пока бывший муж Александр Арманд не внёс за неё крупный залог (за неё и Сафарова он внёс шесть тысяч рублей). 20 марта 1913 года она была освобождена.В начале августа Арманд уже была на конференции большевиков в Поронине, нелегально перейдя границу. Таким образом, последняя встреча с Лениным перед отъездом состоялась в 20-х числах июня. А значит, если между ними была связь и родился ребёнок, то появиться на свет он должен был в марте. Либо во время пребывания в заключении, либо через несколько дней после выхода на свободу.Но, если бы ребёнок родился в заключении, скрыть его было бы невозможно. Это в обязательном порядке было бы отражено в документах тюремного ведомства, как и пребывание беременной заключённой.Известно, что Арманд никогда от детей не отрекалась, при первой возможности навещала их и, по воспоминаниям Крупской, даже готовилась перевезти их за границу на постоянное место жительства. Учитывая всё это, просто невозможно представить, что Арманд отдала бы сына незнакомым людям.