Два россиянина выиграли по 500 миллионов рублей в "Русское лото"

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Сумму, разыгранную первого января, разделили поровну два победителя - каждый выиграл по 500 миллионов рублей.Победителями стали жители Свердловской области и Санкт-Петербурга, при этом каждый из новоиспеченных мультимиллионеров купил билет за 150 рублей."Мы поздравляем счастливчиков и ждем их для оформления выигрыша", - добавили в "Столото".Помимо миллиарда рублей было разыграно 150 призов по миллиону рублей.