Дудь напомнил Грудинину о споре «на усы» по результатам выборов
19 марта 2018 15:16
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В комментариях к посту один из читателей опубликовал фото Грудинина со стертыми в фоторедакторе усами.
6 февраля Грудинин был гостем программы «вДудь». Журналист предложил ему спор: если кандидат наберет менее 15% голосов, он сбреет усы, если больше — Дудь побреется налысо. «Договорились», — ответил на это предложение Грудинин.
В штабе Грудинина посоветовали журналистам «не заниматься ерундой», отвечая на вопрос о пари с блогером Дудем. «Глупостями не занимайтесь, не ваше это дело. Грудинин сам ответит. Это спор Дудя и его», — заявил РБК пресс-секретарь избирательного штаба Александр Ющенко.
Выборы президента России прошли 18 марта. Грудинин занимает второе место, набрав, по данным после подсчета 99,51% бюллетеней, 11,82% голосов. Это самый низкий в истории результат для кандидата от КПРФ.
На первом месте находится Владимир Путин, набравший 76,65% голосов. Третий в списке — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,86% голосов. Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак набрала 1,66% голосов, председатель «Яблока» Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. Кандидаты Сергей Бабурин Борис Титов и Максим Сурайкин, набрали менее 1% голосов.
Фото: Твиттер
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Комментарии
Социум
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