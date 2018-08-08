Друзья Долиной сообщили о её расставании с молодым любовником

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— Лариса и Спицын решили не оповещать общественность о том, что они уже не семья, и продолжают поддерживать договорные отношения, — рассказал второй муж Долиной Виктор Митязов.По словам Митязова, у Спицына есть другая женщина, родившая ему ребёнка. Певица приняла этот факт и смирилась. Тем не менее друг Долиной считает, что у неё ещё остались чувства к Спицыну.Актёр Станислав Садальский подтвердил информацию о разрыве отношений певицы со своим партнёром, а также сообщил, что пара официально не регистрировала брак.Несмотря на то что 49-летний мужчина моложе певицы на 13 лет, они смогли построить долгосрочные отношения.Фото соцсети