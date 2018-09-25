Дрожжи и консерванты. Глазированные сырки оказались опасны для здоровья

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Эксперты "Росконтроля" провели исследование семи марок глазированных сырков:"Свитлогорье";"Советские традиции";"Ностальгия";"Творобушки";"Ростагроэкспорт";"Билла";"Б.Ю. Александров".Два из них — "Советские традиции" и "Б.Ю. Александров" — изготовлены по ГОСТу, остальные — по техническим условиям производителей. Однако выяснилось, что ни то, ни другое не гарантирует качества продуктов. Так, в сырках были обнаружены существенные нарушения в вопросе содержания дрожжей.— Если сырок содержал большое количество дрожжевых клеток, то, попав в благоприятные условия, грибки начинают активно размножаться, — отметила главный специалист экспертного центра "Росконтроля" Ирина Аркатова.Помимо того, в ряде случаев маркировка на упаковке о содержании жира или энергетической ценности не соответствовала действительности.Наличие консервантов в продукте говорит о том, что речь идёт о творожном продукте. В исследовании также отмечается, что сырки не такой уж и полезный продукт и скорее близки не к творогу, а к кондитерским изделиям из-за высокого содержания сахара и жира.В результате исследования в список товаров с замечаниями попали сырки "Свитлогорье" и "Творобушки", а в чёрном списке организации оказались сырки брендов "Советские традиции", "Ностальгия", "Ростагроэкспорт", "Билла", "Б.Ю. Александров".