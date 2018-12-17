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Новости /  Общество /  Социум  

Дожили. Учёные создали безалкогольный виски

17 декабря 2018 20:49
148
Нетрудно догадаться, что создали его исключительно для тех, кто любит выпить, а потом садится за руль.
Французские учёные из стартапа Arkay разработали и запустили в продажу безалкогольный виски, который, как утверждается в описании, можно пить даже за рулём. Бутылка безалкогольного напитка обойдётся в $40. Для любителей выпить по дороге делают порции поменьше — всего за $15, передает life.ru.

Как отмечает автомобильное издание Motor1, напиток безвредный и употреблять его можно перед тем, как садиться за руль. Американские эксперты отмечают, что напиток можно смешивать с содовой в таких же пропорциях, как и обычный виски, — вкус, по их словам, не отличается ни на процент. 
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Комментарии



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