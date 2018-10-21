"Дозагорались". Рыбин и Сенчукова признались, что больны раком

210

Первый симптом страшного заболевания появился у певицы четыре года назад — странное пятно на ноге. Врач после осмотра посоветовал Сенчуковой намазать новообразование мазью. А через полтора года такое же пятно появилось у солиста "Дюны" на лице. Певец дважды по совету медиков удалял новообразование, но оно появлялось снова. Тогда супруги снова обратились к врачами, сдали анализы и уехали в Италию, где их и настигла страшная новость.— И вот у меня день рождения, мы празднуем, и тут врач присылает смс: "Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждёт онколог, у вас рак кожи", — вспоминает Рыбин.По словам супругов, после этого они прошли 13 сеансов лучевой терапии и ждут результатов лечения. При этом Сенчукова и Рыбин считают, что виной всему их чрезмерное увлечение загаром на солнце и в солярии. Певица резюмировала, что они "дозагорались".