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"Достоинство дороже": белорусская писательница Алексиевич заплатила родине налог с Нобелевской премии

14 февраля 2017 20:38
83
Алексиевич заявила, что никто в мире не платит налог с Нобеля, но обращаться к Лукашенко в этой связи она не стала.
Белорусская писательница Светлана Алексиевич заплатила родному государству 197 тысяч евро подоходного налога из полученной ею Нобелевской премии по литературе, сообщает агентство "Белсат".

В прошлом году Министерство налогов и сборов Белоруссии сообщило, что освободить единственного нобелевского лауреата в Белоруссии от оплаты данного налога может только президент страны Александр Лукашенко специальным указом.

Алексиевич получила восемь миллионов миллионов шведских крон (около 970 тысяч долларов) в качестве денежной премии. Подоходный налог в Белоруссии составляет 13%. Алексиевич заявила, что никто в мире не платит налог с Нобеля, но обращаться к Лукашенко в этой связи она не стала. "Достоинство дороже", - пояснила она "Радые Свабоды".

При этом писательница отметила, что около 100 тысяч долларов из премии она потратила на благотворительность, но по белорусскому законодательству это не учитывается в подоходный налог.

Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году. Лукашенко тогда поздравил ее через пресс-службу, а Минобразования страны решило вернуть ее произведения в школьную программу. На пресс-конференции в октябре писательница, затрагивающая острые социальные темы и критически оценивающая некоторые аспекты государственной политики в Белоруссии, заявила, что власть "делает вид", что Алексиевич нет. Она добавила, что в родной стране ее "нигде не печатают" и она не может нигде выступать, информирует newsru.com.

 
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Комментарии



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14 февраля 2017  20:38
Алексиевич заявила, что никто в мире не платит налог с Нобеля, но обращаться к Лукашенко в этой связи она не стала.
"Достоинство дороже": белорусская писательница Алексиевич заплатила родине налог с Нобелевской премии
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