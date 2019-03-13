Достигнуты договоренности о передаче земельного участка под строительство новой школы на 5 просеке в Самаре

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Летом 2018 года Александр Хинштейн, осмотрев территории, потенциально возможные для строительства образовательного учреждения, увидел только один возможный для школы земельный участок и принял решение оказать содействие в передаче этого участка (базы отдыха СГЭУ "Экономист") в собственность муниципалитета. Во время своего пребывания в регионе, в череде мероприятий региональной недели, депутат провел совещание с вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым, главой г.о. Самара Еленой Лапушкиной и руководителями министерств и ведомств, отвечающих за организацию образовательного процесса в регионе.На совещании также обсудили все планы и сроки строительства новой школы.Возможность передачи земельного участка под базой отдыха «Экономист», находящегося в федеральной собственности (в лице Министерства образования и науки РФ) в собственность г.о. Самара депутату Александру Хинштейну увиделась более чем реалистичная.12 марта основная проблема была решена. Депутат Александр Хинштейн и Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков договорились о том, что землю под базой отдыха под строительство школы передадут. Никаких препятствий не должно возникнуть и со стороны Самарского Государственного экономического университета, в управлении которого эта база находилась.Александр Хинштейн объявил о достигнутых договоренностях в своем Твиттере: "Сомнений больше нет: новой школе в Октябрьском районе быть!"