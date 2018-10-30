Достигнут компромисс по ситуации со строительством 16-этажного дома на ул. Часовой в Самаре
30 октября 2018 14:23
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В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, глава регионального минстроя Александр Баландин, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, а также представители муниципальной власти, прокуратуры, ресурсоснабжающих и строительных организаций.
Сформированный постановлением Главы г.о. Самара земельный участок, в границах которого планируется строительство многоквартирного 2-х секционного 16-этажного жилого дома, предоставлен в собственность ООО «Прогресс-Н» в качестве компенсационного участка.
Застройщик принял обязательства по удовлетворению прав требований 251 участника долевого строительства на получение ими 316 жилых помещений общей площадью 15809,55 кв. м проблемного объекта, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Советской
Армии, д. 121. Проектная документация на объект получила положительное заключение экспертизы.
Напомним, первая встреча с жителями прошла 2 октября 2018 года. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и врио министра строительства Самарской области Александр Баландин отвечали на вопросы граждан во дворе их домов около строительной площадки. Александр Хинштейн предложил приостановить строительство объекта на месяц. За это время правоохранительные органы должны были провести проверку законности выданных документов.
На совещании в минстрое были выслушаны как специалисты сетевых компаний, застройщик, так и граждане. Было заявлено, что скорректированный стройгенплан согласован в том числе и с жителями территории. Застройщик взял на себя обязательства по содержанию дорог и тротуаров в районе стройплощадки, а также контроль за освещенностью ближайших дворов.
По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, существующие техусловия по водоснабжению и водоотведению, электро- и теплоснабжению исключают наличие рисков. Как отметили специалисты, «сети спроектированы с запасом». Свое мнение по существующим вопросам высказали и представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Представитель областной прокуратуры Ирина Шестакова заявила, что разрешение на строительство выдано законно: «Как показала
проверка, на момент выдачи разрешения на строительство застройщиком были представлены все необходимые документы, никаких нарушений не было».
Инициативная группа получила исчерпывающие ответы от специалистов и грамотные комментарии по многим актуальным для них вопросам. Кроме того, были намечены дальнейшие шаги в решении существующих проблем.
Итоги подвел депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его словам, дома, которые будут располагаться около новой стройки, скорее всего в скором времени будут признаны аварийными. И в этой связи не стоит вкладывать деньги в укрепление и ремонт аварийных домов. Стоит подумать об увеличении территории застройки за счет сноса аварийного жилья. За счет средств застройщика.
Руководитель СК «Прогресс-Н» сказал, что над этим вопросом стоит подумать.
«Сегодня мы самым подробным образом обсудили ситуацию, связанную с неоднозначным отношением к строительству нового комплекса. Поняли, что необходимо ситуацию рассмотреть более детально, исходя из возможного признания соседних домов аварийными. Департамент управления имуществом проведет осмотр территории на предмет признания четырех домов аварийными и подлежащими сносу. Позицию жильцов узнаем на публичных слушаниях.
Следующим шагом может стать проект комплексного развития территории. Наша задача не в том, чтобы создавать конфликтные точки, а чтобы их ликвидировать. Если у нас получится обеспечить комплексное развитие этого участка путем сноса аварийных домов, то этот процесс будет включать благоустройство территории, создание комфортной городской среды», - отметил Александр Хинштейн.
Председатель совета микрорайона Вероника Синекопова сказала, что довольна результатом встречи: «Мы получили возможность проведения публичных слушаний с участием жильцов микрорайона. Люди хотят принимать активное участие в вопросах признания аварийности их домов. Сегодняшняя встреча дала надежду на то, что будем жить в комфортных условиях».
«Необходимо решать вопрос с точки зрения комплексного развития этой территории. С сохранением баланса интересов жителей и внешнего
архитектурного облика домов, выходящих на центральную улицу – Ново-Садовую. Конечно же, относительно зоны застройки необходимо учитывать возможную для этой площадки максимальную этажность. Конечно же, 25-этажные дома здесь появиться не смогут. И разрешения такие никому выдаваться не будут», - подчеркнул депутат, передает пресс-служба облправительства.
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