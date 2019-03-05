Дорожному ремонту задали высокую планку

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Дорожному ремонту задали высокую планкуМинистр транспорта и автомобильных дорог Самарской областипринял участие в первом всероссийском совещании, посвященном работе единой команды национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал ключевой темой трехдневного семинара-совещания, открытие которого состоялось 4 марта. Впервые проектная команда собралась в полном составе – это делегации 83 субъектов России.В мероприятии, организованном Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством, принимают участие представители Министерства строительства РФ, МВД России, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ, а также профильных отраслевых организаций, экспертного сообщества, крупнейших дорожных компаний.Цель такой встречи – качественно и в срок достигнуть всех поставленных в рамках проекта задач и тем самым улучшить дорожную инфраструктуру в регионах нашей̆ страны. В течение трех дней в семинаре примут участие более 500 человек.Открывая совещание, глава Минтранса Россииобозначил векторы развития дорожного хозяйства субъектов и акцентировал внимание на важности создания современной, комфортной, надежной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры в регионах страны. «В этом году мы начали реализовывать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фактически, он расширяет и дополняет приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», осуществлявшийся в 2017-2018 годах. Нацпроект существенно масштабнее, потому что в нем участвует вся страна. Масштабнее, потому что задачи — это не только городские агломерации, места концентрации ДТП, это и работы по региональным и межмуниципальным дорогам, и снижение аварийности и смертности в результате ДТП», – отметил Евгений Дитрих.«Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» задаёт нам новую, очень высокую, планку при ремонте, строительстве, реконструкции содержании автомобильных дорог. Необходимо в сжатые сроки достичь конкретных целей по увеличению нормативных дорог, снижению количества мест концентрации ДТП. Кроме того, меняются подходы и к планированию ремонта, и к проведению дорожных работ, к контролю качества используемых материалов. Отдельно отмечу, что опыт по привлечению общественности к контролю качества ремонтных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах признан успешным. Общественный контроль позволяет сделать процесс проведения дорожных работ прозрачным, стимулирует подрядные организации работать добросовестно, ответственно подходить к качеству работ. Работа с общественностью будет продолжена, и мы надеемся, что она будет эффективной и конструктивной»,- подчеркнул Иван Пивкин.Реализации национальных проектов Губернатор Самарской областиуделяет пристальное внимание. По словам Главы региона каждый нацпроект – это шанс для Самарской области, как и для других регионов страны, существенно улучшить ситуацию в той или иной сфере, заручиться поддержкой из федерального бюджета в решении самых актуальных для региона задач, передает пресс-служба облправительства.