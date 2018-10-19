Дорожники Самарской области отметили профессиональный праздник

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От имени Губернатора Самарской областидорожников поздравил заместитель председателя правительства Самарской области: «Передаю вам добрые слова поздравлений от нашего Губернатора.«Самарская область не раз доказывала готовность справляться с любыми задачами государственного масштаба - в том числе, и в дорожно-транспортной отрасли. Благодарю вас за честный труд, ответственность и высокую самоотдачу в работе, за вашу постоянную готовность, невзирая на превратности погоды, добросовестно выполнять свой профессиональный долг. От всей души желаю вам новых трудовыхдостижений!», - говорилось в поздравлении Губернатора.В 2018 году на содержание, ремонт, реконструкцию и строительства автодорог в регионе направлено более 15 млрд рублей. К играм Чемпионата мира по футболу- 2018 в Самаре и Самарской области появились современные автомагистрали, которые преобразовали не только ландшафт, но и жизненный уклад жителей Самары и губернии.Всего в текущем дорожном сезоне отремонтировано 70 км региональных дорог, 220 км местных дорог, построено более 15 км автодорог. Большое внимание уделялась и ремонту дворовых территорий: дорожниками приведены в порядок 172 двора и 326 внутриквартальных проездов. Высокими темпами продолжается строительство «Фрунзенского» моста, двухуровневой развязки на трассе М-5 «Урал»в районе города Тольятти.В следующем году Главой региона поставлена задача начать реализацию проекта строительства мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти как составной международного автодорожного маршрута «Европа – Западный Китай, а также инвестиционного проекта – строительство магистрали «Центральная».За высокое профессиональное мастерство восьми дорожникам Александр Фетисов вручил почетные знаки «Заслуженный работник дорожного хозяйства.Самарской области», Почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области, а также памятные знаки коллективам дорожников «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре» ценные подарки.«Трудно переоценить значение качественных дорог и современной транспортной инфраструктуры для развития экономики и социальногоблагополучия региона и страны в целом. От тяжёлого повседневного труда дорожников зависит комфорт и безопасность каждого из нас. Самарская область всегда гордится вами – ответственными и надёжными, работающими сплочённой командой на благо региона и его жителей», - подчеркнул Александр Фетисов, передает пресс-служба облправительства.