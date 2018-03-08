Дорогие и милые дамы! Самые тёплые и искренние поздравления с Международным женским днём вам от главы региона Дмитрия Азарова

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Этот замечательный весенний праздник наполняет нас чувством любви и благодарности к самым дорогим людям - нашим мамам и бабушкам, женам, сестрам и дочерям. Именно вам близкие обязаны своими успехами и достижениями, именно у вас они находят поддержку и понимание в сложных жизненных ситуациях, черпают силы для того, чтобы преодолевать трудности и идти вперед.Сегодня на государственном уровне, лично Президентом страны приняты беспрецедентные меры, направленные на поддержку семей с детьми, повышение рождаемости, защиту матери и ребенка. Стартовавшая в 2018 году программа «Десятилетие детства» позволит на совершенно новом уровне помогать семьям, создавать комфортные условия для всестороннего развития детей.Мы приложим максимум усилий, чтобы в полном объеме решить поставленные главой государства задачи, сохранить и преумножить традиции глубокого уважения к женщине-матери, труженице, хранительнице домашнего очага, которые сложились на самарской земле.В этот праздничный день хочу сердечно поблагодарить вас за огромный вклад в развитие нашего региона, за постоянную заботу о его настоящем и будущем. Ваше трудолюбие, самоотверженность и душевная чуткость, неиссякаемое терпение и житейская мудрость достойны самого искреннего восхищения.От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, любви, радости и благополучия! И пусть лучшей наградой для нас, мужчин, станут ваши лучезарные улыбки и весеннее настроение!Временно исполняющийобязанности губернатораСамарской области Д.И. Азаров