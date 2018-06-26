Дороги не отремонтированы, свалки не ликвидированы, но иномарки на 8 млн рублей заказали!
26 июня 2018 15:43
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В аукционной документации к данной закупке значится информация о поставке трех автомобилей по цене 1 млн 420 тыс. руб. за каждый и двух автомобилей по 2 млн 83 тыс. руб. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам транспортных средств высокие: в закупаемых машинах должны быть обязательно датчики дождя и света, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой, задние и передние датчики парковки, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC).
Для закупки выбраны не самые дешевые автомобили, особенно в условиях экономии бюджетных средств, отметили общественники.
Напомним, на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отмечены 522 ненормативных участка в Тамбовской области (протяженностью 778 км), в том числе в Тамбове – 160 отметок. В то время как регион страдает от бездорожья и явного недостатка финансирования ремонта дорог, чиновники решают вопросы не самой первой важности – закупка дорогостоящих автомобилей, заявили представители Народного фронта.
«Дороги в регионе если и ремонтируются, то в малых объемах и зачастую некачественно. Более того, не всегда на должном уровне уделяется внимание технической организации безопасности дорожного движения», – подчеркнул активист ОНФ Сергей Попов.
Кроме того, крупные мусорные объекты, отмеченные гражданами на сайте «Интерактивная карте свалок» проекта ОНФ «Генеральная уборка», не убираются больше года. Власти не реагируют на обращения регионального отделения Народного фронта о необходимости расселения аварийного дома №1 на улице Новая площадка города Мичуринска, дома №14 на улице Коммунальной областного центра, проживание в которых несет угрозу жизни и здоровью граждан. На фоне всех этих фактов закупка автомобилей на сумму 8 млн 426 тыс. руб. выглядит как расточительство бюджетных средств.
В связи с поручением президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина о сокращении расходов бюджета за счет снижения неэффективных трат активисты ОНФ направили письма заказчику и в администрацию области с просьбой пояснить целесообразность закупки автомобилей и соответствие закупки требованиям постановления правительства РФ №927 от 2 сентября 2015 г. «Об определении требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг», сообщает пресс-служба ОНФ.
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