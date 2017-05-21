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Дороги России: входят в первую двадцатку по стоимости и занимают 123 место из 138 стран мира по качеству

21 мая 2017 22:18
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Иногда жители ремонтируют дороги своими силами, но за это в России могут выписать штраф. Т
Как сообщает newsru.com, Россия по качеству автодорог второй год занимает 123-е место в швейцарском рейтинге конкурентоспособности стран Global Competitiveness Report. Это следует из доклада, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Соседями Российской Федерации в списке стали Габон (121 место), Сьерра-Леоне (122 место), Ливан (124 место) и Коста-Рика (125 место).

Хуже, чем в России, Ливане и Коста-Рике, дороги в Нигерии, Чаде, Румынии, Йемене, Камеруне, Киргизии, Молдавии, Мозамбике, Украине, Мавритании, Парагвае, Конго и на острове Мадагаскар, который занимает низшую строчку в рейтинге, куда включены 138 стран.

Первое место по качеству дорог заняли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), второе - Сингапур, третье - Гонконг. В десятку стран с самыми качественными дорогами вошли Нидерланды, Япония, Франция, Швейцария, Австрия, Португалия и Дания.

В докладе также приводится оценка железнодорожной, портовой и авиационной инфраструктуры. По этим параметрам Россия заняла 25-е, 72-е и 65 места соответственно.

Как отмечает "Коммерсант", последние десять лет положение России в рейтинге только ухудшалось. В 2009 году страна занимала 118-е место по качеству дорог, в 2013-м - 136-е. В 2014 году ситуация впервые улучшилась: Россия поднялась на 124-е место, в 2015 году - еще на один пункт.

Нужно, однако, иметь в виду, что в этом году в рейтинг были включены 138 стран, а в 2015 - их было 140. Впрочем, в прошлом году такие колебания на один-два пункта директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин относил на счет статистической погрешности.

"Оценка международных экспертов состояния нашей инфраструктуры, к сожалению, объективна", - комментировал рейтинг Блинкин. По его словам, развитие дорог в стране оценивается главным образом по трем показателям: количество населенных пунктов, не имеющих круглогодичного доступа к дорогам с твердым покрытием, железной дороге или портам, состояние улично-дорожной сети в городах и протяженность дорог первой технической категории (автомагистралей).

"Последних у нас порядка пяти тысяч км, это практически ничего для нашей страны, - говорил Блинкин. - В Китае таких трасс 25 лет назад не было вообще, сейчас 120 тысяч км. В США - 80 тысяч км. В России 46 тысяч населенных пунктов не имеют возможности круглый год добираться до других городов".

По его словам, за последние годы в России "сделаны серьезные шаги": Росавтодор вышел на нормативное финансирование ремонта дорог, госкомпания "Автодор" активно привлекает инвесторов для строительства дорог первой технической категории, "но этим никто не занимался десятилетиями, поэтому глобально мало что изменилось за последние годы".

К состоянию дорог в регионах пытаются привлечь внимание властей местные жители и автолюбители. Автомобилисты города Тында в Амурской области выкладывали в Сеть видео, где местные трассы сравниваются с местами боевых действий на Донбассе и в Сирии, водители в городе Рубцовске Алтайского края забивали ямы песком, травой и коровьим навозом, смешанным со щебнем, а жители Биробиджана, обнаружив, что после схода снега в городе практически не осталось дорог, сделали две надписи на покрытии старого моста через реку Бира - "Женя, где дороги?" и "Путин SOS сделай мост". Первая фраза была адресована мэру города Евгению Коростелеву, а вторая - президенту РФ Владимиру Путину.

Иногда жители ремонтируют дороги своими силами, но за это в России могут выписать штраф. Так, в конце августа в Астрахани службы муниципального контроля и ГАИ расценили несанкционированный ремонт дороги, сделанный по инициативе и за собственный счет жильцов дома, как "повреждение дороги" и оштрафовали подрядчика на 25 тысяч рублей.

В недавнем докладе федерального агентства Росавтодор утверждалось, что на старых неотремонтированных дорогах может быть меньше аварий, так как водители не рискуют на них разгоняться, нарушая скоростной режим.

По стоимости строительства Россия входит в первую двадцатку. Олимпийская трасса в Сочи обошлась в 100 раз дороже Бостонской автомагистрали, сообщает РБК.


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Комментарии



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