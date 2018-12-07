Дома понюхаете. В России из парфюмерных магазинов могут исчезнуть пробники

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По его словам, в конце 2019 года маркировка парфюмерии станет обязательной, а устанавливать метки на все тестеры практически невозможно. Кривенцев отметил, что компания уже обратилась в Минпромторг с просьбой разъяснить этот вопрос.— С 1 декабря 2019 года пробники пропадут просто с полок, потому что нереально это всё маркировать... Парфюмерная отрасль — это отрасль, в которой есть сэмплы, тестеры-пробники. Все рабочие группы, стартовавшие до нас, такой штуки не имели, — не бывает тестера шубы, не бывает сэмпла обуви, — пояснил газете "Ведомости" Кривенцев.