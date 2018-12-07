Дома понюхаете. В России из парфюмерных магазинов могут исчезнуть пробники
7 декабря 2018 18:25
97
По его словам, в конце 2019 года маркировка парфюмерии станет обязательной, а устанавливать метки на все тестеры практически невозможно. Кривенцев отметил, что компания уже обратилась в Минпромторг с просьбой разъяснить этот вопрос.
— С 1 декабря 2019 года пробники пропадут просто с полок, потому что нереально это всё маркировать... Парфюмерная отрасль — это отрасль, в которой есть сэмплы, тестеры-пробники. Все рабочие группы, стартовавшие до нас, такой штуки не имели, — не бывает тестера шубы, не бывает сэмпла обуви, — пояснил газете "Ведомости" Кривенцев.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 декабря 2018 18:25
Угроза связана с тем, что с декабря 2019 года маркировка парфюмерии станет обязательной. Социум
96
7 декабря 2018 17:27
В центре внимания участников мероприятия – улучшение делового и инвестиционного климата, развитие малого и среднего бизнеса, проектов «Формирование... Социум
157
7 декабря 2018 17:06
В этом году в Самару приедут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Саранска, Казани, Ульяновска, Уфы, Пензы, Оренбурга,... Социум
119
Здравоохранение
7 декабря 2018 18:07
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона. Здравоохранение
85
7 декабря 2018 11:25
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис. Здравоохранение
163
5 декабря 2018 17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
302
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
101
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
134
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
191
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2216
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
256
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
328
Образование
7 декабря 2018 11:32
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
175
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
407
5 декабря 2018 16:36
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС. Образование
348
Культура
7 декабря 2018 10:56
Коллектив вновь порадует зрителей стройным хоровым пением и сольными исполнениями. Культура
191
5 декабря 2018 23:47Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
Билеты уже в продаже! Культура
491
5 декабря 2018 13:03
Мероприятие второй год подряд проводится областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии. Культура
211
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
75
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
374
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
643
Видео
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
591
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
361
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
450
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
755
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
663
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1093
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1013
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
919
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1323
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1717
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1765
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2966
Мероприятия