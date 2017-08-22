Должницу из Сызрани освободить самовольно занятый земельный участок

256

В отделе судебных приставов №2 г.Сызрани было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки М. Женщина была обязана освободить самовольно занятый земельный участок площадью 22 кв.м. на трассе М-5 «Урал» путем сноса расположенного на нем нежилого здания (кафе), а также привести земельный участок в пригодное для использование состояние. В рамках исполнительного производства судебные приставы отобрали у должницы обязательство об исполнении решения суда. А также разъяснили ей нормы ст. 112 Федерального закона №229 «Об исполнительном производстве» (Исполнительский сбор) и ст.17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Судебным приставом - исполнителем неоднократно были совершены выходы по месту совершения исполнительных действий, однако гражданка М. решение суда не исполняла.Чтобы понудить должницу, работниками УФССП России по Самарской области было вынесено постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также было вынесено постановление об ограничении гражданки М. в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, женщина была привлечена к административной ответственности по ст.17.15 КоАП РФ в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.После этого должница освободила самовольно занятый земельный участок площадью 22 кв.м. и снесла расположенное на нем нежилое строение (кафе), приведя земельный участок в пригодное для использование состояние. Исполнительский сбор и штраф гражданка М. также погасила в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.