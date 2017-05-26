Должника из Самарской области привлекли к административной ответственности за неуплату 500 тысяч рублей алиментов
26 мая 2017 10:26
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В отделе судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Управления ФССП России по Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина М. алиментов в размере ¼ части всех видов заработка на содержание несовершеннолетней дочери.
В рамках исполнительного производства должник был вызван к судебному приставу-исполнителю, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Пытаясь уйти от административной ответственности, должник произвел оплату в размере 4 тысяч рублей, надеясь на то, что судебный орган прекратит дело по данному административному делу. Кроме того, мужчина пытался ввести суд в заблуждение, утверждая, что он не может проходить обязательные работы из-за давления. Однако подтверждающие это документы из медицинского учреждения, не имеет. В результате должник М. был привлечен к административной ответственности. Мужчине было назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.
После чего гражданин М. явился в отдел судебных приставов и извинился за свое поведение, и пояснил, что теперь он будет производить алиментные платежи ежемесячно. Сумма долга мужчины в настоящий момент составляет 500 тысяч рублей.
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