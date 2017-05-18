Доля "всеядных" и абсолютно здоровых снизилась до 18%
18 мая 2017 12:43
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По данным ВЦИОМ, 76% опрошенных россиян занимаются спортом (в 2015-ом - 61%), в том числе регулярно - 23% (16%). 49% респондентов заявили, что предаются физкультуре дома, 27% - на стадионе или спортплощадке, 13% - в фитнес-клубе, 8% - в секции (на базе, в бассейне).
По словам 53% участников опроса, они соблюдают режим питания: 9% - диету, рекомендованную врачом, 14% - выбранную самостоятельно, 30% - стараются есть здоровую пищу; 28% - сетуют на отсутствие возможности следить за рационом из-за нехватки денег. До минимума за всю историю измерений (18%) снизилась доля тех, кто говорит, что чувствует себя абсолютно здоровым и позволяет себе употреблять в пищу все, пишет СарБК.
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