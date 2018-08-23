Долгожданные ключи от своих квартир получили жители дома № 14 по улице Димитрова.

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Строительство началось ещё в 2009 году и останавливалось дважды.Проблема сдвинулась с мертвой точки после прямого обращения дольщиков к Дмитрию Азарову.Глава региона отметил, что планомерная системная работа по решению проблем обманутых дольщиков будет продолжена."Тот темп, который мы набрали в последние месяцы в удовлетворении прав обманутых дольщиков, введении новых объектов, обязательно будет сохранен".Поздравляя жильцов с долгожданным новосельем, Дмитрий Азаров отметил, что оно стало возможным благодаря активности самих дольщиков, ответственному отношению нового застройщика, чёткой работе контрольных органов, помощи общественников."Добиться результата мы могли только вместе", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.