Дольче и Габбана извинились на китайском языке после обвинений в расизме

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На официальной странице бренда в соцсети Weibo появился ролик, на котором дизайнеры говорят, что допустили ошибку. На протяжении минуты они объясняются на итальянском, отмечая, что с уважением относятся к культуре Китая и побывали во многих городах этой страны, а в конце просят прощения на китайском.— Нам тоже по-прежнему есть чему учиться. Мы должны принести извинения за допущенные нами ошибки, — сказал Дольче, после чего Габбана отметил, что они "никогда не забудут этот опыт и этот урок", а также пообещал, что подобное более не повторится.Напомним, ситуацию ранее осложнило то, что, кроме провокационного ролика, появились комментарии якобы от имени Стефано Габбана с оскорблениями в адрес китайских жителей. По этой причине показ в Шанхае был отменён, а ряд деятелей китайского шоу-бизнеса и модельные агентства отказались работать с брендом, китайские же магазины объявили бойкот Dolce & Gabbana.Как писал Лайф, ранее Дольче и Габбана назвали произошедшее большой неудачей.Фото: соцсети