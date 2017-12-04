Я нашел ошибку
Главные новости: 
На лекцию приглашаются студенты и сотрудники Политеха и других вузов.
Завтра эксперт РАН Антон Максимов прочитает публичную лекцию на тему «Перспективные газохимические технологии»
Значительную часть его участников теперь составляет молодежь.
Состав Общественного Совета ПФО серьезно поменялся
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства ДТП.
В Сызрани после столкновения с автомобилем "Пежо" опрокинулся автобус "Газель"
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также доставку документов в министерство строительства Самарской области.
Документы по выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства таперь принимают в МФЦ
Проект предусматривает строительство и оснащение за счет частных инвестиций в размере 3500 млн. рублей госпиталя, обеспечивающего потребности Самарской области в медицинской перинатальной помощи на современном мировом уровне.
Проект Самарской области победил в номинации «Лучший инфраструктурный проект на принципах ГЧП в здравоохранении»
Наш регион участвует в Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью уже третий раз. Сборная области состоит из студентов профессиональных образовательных организаций.
Команда Самарской области завоевала четыре медали на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
ЦУКС: В Самаре ожидается мокрый снег, местами туман, гололед
ЦУКС: В Самаре ожидается мокрый снег, местами туман, гололед
Ранее судимые мужчины 1966 и 1986 годов рождения признались стражам правопорядка, что сняли крышки с канализационных колодцев в одном из соседних дворов.
В Самаре задержали двух похитителей канализационных люков
сегодня  Понедельник, 4 декабря, 21:02
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/12:
USD 58.52
-0.06
EUR 69.75
0.23
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Документы по выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства таперь принимают в МФЦ

4 декабря 2017 19:12
109
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также доставку документов в министерство строительства Самарской области.
В Самарской области между ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» (МФЦ) и министерством строительства Самарской области заключено Соглашение о взаимодействии в части приема документов для оказания государственных услуг по выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

С целью осуществления приема заявлений и документов для предоставления указанных государственных услуг в течение ноября текущего года были проведены организационно-штатные мероприятия и обучающий семинар для сотрудников МФЦ.

С 1 декабря 2017 года МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также доставку документов в министерство строительства Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 декабря 2017  20:23
Значительную часть его участников теперь составляет молодежь.
Состав Общественного Совета ПФО серьезно поменялся
Значительную часть его участников теперь составляет молодежь.  Социум
41
4 декабря 2017  19:12
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также доставку документов в министерство строительства Самарской области.
Документы по выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства таперь принимают в МФЦ
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также доставку документов в министерство... Социум
103
4 декабря 2017  18:57
Проект предусматривает строительство и оснащение за счет частных инвестиций в размере 3500 млн. рублей госпиталя, обеспечивающего потребности Самарской области в медицинской перинатальной помощи на современном мировом уровне.
Проект Самарской области победил в номинации «Лучший инфраструктурный проект на принципах ГЧП в здравоохранении»
Проект предусматривает строительство и оснащение за счет частных инвестиций в размере 3500 млн. рублей госпиталя, обеспечивающего потребности Самарской... Социум
86
Весь список

Здравоохранение
4 декабря 2017  13:48
3% россиян не пьют лекарства, не посещают больницы В 2017 г. количество смертей от самолечения и его последствий может превысить цифру в 60 тыс. чел.
3% россиян не пьют лекарства, не посещают больницы
В 2017 г. количество смертей от самолечения и его последствий может превысить цифру в 60 тыс. чел. Здравоохранение
145
3 декабря 2017  18:10
Евгения Михайлова: «По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый десятый будет иметь сахарный диабет».
Евгения Михайлова: «По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый десятый будет иметь сахарный диабет».
  Как распознать у ребенка диабет, как меняется жизнь после этого диагноза, как вести себя родителям и можно ли жить без осложнений – на эти другие вопросы... Здравоохранение
433
2 декабря 2017  09:37
В ближайший месяц Европу может ожидать вспышка кори, способной полностью убить человека за неделю С таким предупреждением выступили во всемирной организации здравоохранения.
В ближайший месяц Европу может ожидать вспышка кори, способной полностью убить человека за неделю
С таким предупреждением выступили во всемирной организации здравоохранения. Здравоохранение
377
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
285
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
483
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
361
Весь список
Туризм
4 декабря 2017  12:58
Самара - в середине рейтинга недорогих городов России Чемпионата мира-2018
Самара - в середине рейтинга недорогих городов России Чемпионата мира-2018
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
179
30 ноября 2017  16:09
Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
 Активным путешественникам  туры в Боливию  интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями.  Туризм
87
30 ноября 2017  11:12
В Крыму утвердили размер курортного сбора С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха.
В Крыму утвердили размер курортного сбора
С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха. Туризм
203
Весь список
Образование
4 декабря 2017  20:38
На лекцию приглашаются студенты и сотрудники Политеха и других вузов.
Завтра эксперт РАН Антон Максимов прочитает публичную лекцию на тему «Перспективные газохимические технологии»
На лекцию приглашаются студенты и сотрудники Политеха и других вузов.   Образование
15
1 декабря 2017  12:02
Текст
Текст "Тотального диктанта — 2018" доверят писательнице Гузели Яхиной
Столица "Тотального диктанта" будет объявлена в конце января. Образование
255
1 декабря 2017  09:34
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке Меоприятие проводит в Альянс Франсез Самара.
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
Мероприятие проводит Альянс Франсез Самара. Образование
292
Весь список

Культура
4 декабря 2017  14:02
В Самаре состоится концертная программа «От героев былых времен…» В ней выступят солисты и лучшие творческие коллективы национальных общественных объединений региона.
В Самаре состоится концертная программа «От героев былых времен…»
В ней выступят солисты и лучшие творческие коллективы национальных общественных объединений региона. Культура
169
3 декабря 2017  09:25
Самарцев приглашают на выставку
Самарцев приглашают на выставку "Климат. Чрезвычайная ситуация"
Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной договоренности. Культура
258
30 ноября 2017  14:45
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии.
Самарский театр оперы и балета отправляется на гастроли в Уфу
 Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии.  Культура
245
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
147
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
218
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
327
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5141
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1817
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8705
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2497
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10076
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2866
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2196
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1474
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1828
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1717
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1441
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3071
Весь список

Мероприятия
Завтра эксперт РАН Антон Максимов прочитает публичную лекцию на тему «Перспективные газохимические технологии»
В Самаре состоится концертная программа «От героев былых времен…»
В Самаре в ДК им. Литвинов проходит Межрегиональный чемпионат по восточным танцам
Весь список
Популярное
за сегодня

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1355

Завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

760

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

751
за неделю

Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом области

1740

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

1720

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

1639
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда