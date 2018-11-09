Документальный фильм о дорогах России стал претендентом на "Оскар"

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Отмечается, что фильм представляет собой записи с автомобильных видеорегистраторов, которые сняли различные ситуации, происходящие на российских дорогах.Шорт-лист, в который попадут 15 номинантов, объявят 17 декабря, а пятёрка лидеров будет названа 22 января 2019 года.